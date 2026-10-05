Let op: deze 3 Apple-producten kun je nu beter níét kopen

Apple komt binnenkort met een grote aankondiging, waardoor je drie producten nu beter niet kunt kopen. Om deze toestellen gaat het!

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Nieuwe Apple-producten

Het wordt weer een drukke maand voor Apple! Het is de verwachting dat Apple in oktober weer een evenement organiseert, waarbij een aantal langverwachte aankondigingen op de planning staan. Ben je van plan om binnenkort een nieuwe product van Apple te kopen? Let dan goed op, want drie toestellen krijgen een hele grote update in oktober. Deze apparaten kun je nu beter niet kopen!

1. HomePod mini

Apple bracht de HomePod mini in 2020 uit en heeft de speaker sindsdien niet meer vernieuwd. Daar komt deze maand verandering in, want de HomePod mini 2 verschijnt in oktober. Volgens geruchten krijgt de tweede generatie van de HomePod mini een nieuwe chip, ondersteuning voor Siri AI en een aangepast ontwerp. Apple brengt de HomePod mini 2 uit in een reeks nieuwe kleuren. Benieuwd welke dat zijn? Lees hier meer over de nieuwe HomePod mini:

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2. iPad mini

Naast de HomePod mini 2 staat deze maand ook de iPad mini 2026 op de planning. De kleinste tablet van Apple krijgt een hele grote upgrade, want de iPad mini krijgt voor het eerst een oled-scherm. Zo zien je favoriete series en films er nog beter uit op de iPad mini 2026. Verder maakt de kleine iPad de overstap naar de A20 Pro-chip, worden de speakers vernieuwd en wordt dit de eerste waterdichte iPad ooit. Het gaat om de grootste update in jaren, waardoor je de iPad mini 2024 nu beter niet kunt kopen. Hier lees je alles over de nieuwe iPad mini:

3. Apple TV

Ben je van plan om een nieuwe Apple TV te kopen? Wacht dan nog even met je aankoop, want de nieuwe generatie van de Apple TV wordt in oktober 2026 eindelijk onthuld. De Apple TV 4K krijgt een nieuwe processor, verbeterde Siri Remote en voor het eerst ondersteuning voor Apple Intelligence. Volgens geruchten krijgt de Apple TV 4K een grote update, waardoor je nog even wilt wachten met je aankoop. Bekijk hier meer over de nieuwe generatie van de Apple TV:

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Release van de nieuwe producten

De HomePod mini, Apple TV én iPad mini krijgen deze maand langverwachte verbeteringen. Het is verstandig om deze toestellen nu even niet te kopen, want Apple brengt de nieuwe generaties rond 13 oktober 2026 uit. Wil je niet de nieuwste versie van deze apparaten? Wacht ook dan nog even met je aankoop, omdat eerdere generaties veel goedkoper worden na de aankondigingen van Apple. Wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!