Laatste kans: iPhone 18 Pro nu véél goedkoper met tot 808 euro voordeel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro met korting scoren? Dan is dit het moment om toe te slaan. Verschillende providers hebben tijdelijke acties waarmee je tot honderden euro’s voordeel krijgt op de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max. Wij zetten de beste deals voor je op een rij, zodat je geen voordeel misloopt.

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Dit is je laatste kans: de iPhone 18 Pro scoor je nu met flink voordeel

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn sinds kort verkrijgbaar en wie van plan is om een van de nieuwe topmodellen van Apple te kopen, hoeft niet per se de hoofdprijs te betalen op dit moment. Bij verschillende providers lopen momenteel acties waarmee je flink veel voordeel kunt pakken op je nieuwe toestel. Vooral als je een ouder toestel hebt om in te ruilen, kan dat behoorlijk schelen.

De iPhone 18 Pro begint in Nederland bij 1479 euro, terwijl je voor de iPhone 18 Pro Max minimaal 1629 euro betaalt. Dat zijn flinke bedragen, maar bij providers liggen de toestelkosten inmiddels lager dan de officiële Apple-prijs. Hieronder zetten we de beste aanbiedingen voor je op een rijtje.

iPhone 18 Pro met abonnement

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Dit zijn de kortingen die je momenteel krijgt bij providers

Momenteel hebben de grote providers verschillende acties voor de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max. KPN geeft bij een Unlimited-abonnement tot 808 euro inruilvoordeel op de iPhone 18 Pro en tot 883 euro op de iPhone 18 Pro Max.

Bij Odido krijg je bij beide modellen tijdelijk 100 euro extra inruilvoordeel, bovenop de normale inruilwaarde van je oude toestel. Vodafone kiest voor een andere actie: daar krijg je bij de iPhone 18 Pro en Pro Max in combinatie met een Unlimited-abonnement tijdelijk gratis AirPods 4 met exclusieve case cadeau.

iPhone 18 Pro met onbeperkt internet (of los toestel)

De iPhone 18 Pro is inmiddels bij verschillende Nederlandse aanbieders verkrijgbaar. Zo betaal je bij Bol momenteel 1479 euro voor de iPhone 18 Pro met 256 GB opslag. Wil je nog meer voordeel pakken? Dan zijn er verschillende manieren om de prijs verder te verlagen, bijvoorbeeld door te kiezen voor een abonnement met onbeperkt data.

Zeker wanneer je veel data gebruikt, kan deze combinatie heel voordelig uitpakken. De scherpste deal vind je momenteel bij Odido via Belsimpel. Daar kun je de iPhone 18 Pro in combinatie met een onbeperkt abonnement vanaf 1311 euro aanschaffen. Daarmee loopt je voordeel ten opzichte van de oorspronkelijke introductieprijs nu al op tot maar liefst 168 euro.

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Dit wil je weten over de nieuwe iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro is Apple’s nieuwste high-end iPhone en vooral op cameragebied zet het toestel een flinke stap vooruit. De grootste vernieuwing is de 48-megapixel Fusion-hoofdcamera met een variabel diafragma. Daarmee krijg je meer controle over de hoeveelheid licht en scherptediepte, waardoor je foto’s en video’s veel nauwkeuriger kunt instellen. Ook de ultragroothoek- en telelens beschikken over 48 megapixel. Aan de voorkant zit bovendien een nieuwe 18-megapixel Center Stage-camera.

Onder de motorkap draait de iPhone 18 Pro op de nieuwe A20 Pro-chip, die samen met een vernieuwde dampkamer voor betere prestaties en warmteafvoer moet zorgen. Apple belooft daarnaast een langere batterijduur en sneller bekabeld opladen. Het toestel heeft een 6,3-inch Super Retina XDR-display met ProMotion tot 120 Hz en is verkrijgbaar vanaf 256 GB opslag.