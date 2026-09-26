Zo scoor je een PlayStation 5 voor slechts 69 euro (of zelfs helemaal gratis)

Ben je toe aan een nieuwe internetprovider of wil je overstappen om te besparen? KPN heeft tijdelijk weer de bekende Snelpakker-actie lopen. Daarmee haal je een gloednieuwe PlayStation 5 Digital Edition in huis voor een fractie van de winkelprijs. Wij hebben alle opties, internetsnelheden en kortingen voor je op een rij gezet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

PlayStation 5 Digital Edition t.w.v. 599 euro als welkomstcadeau

Wanneer je overstapt naar een tweejarig KPN-internetpakket (en optioneel televisie), mag je de PlayStation 5 Digital Edition ter waarde van 599 euro uitkiezen als welkomstcadeau. Wat je precies moet bijbetalen voor deze populaire spelcomputer, hangt af van de gekozen internetsnelheid.

Slechts 69 euro bijbetaling: Ga je voor een voordeliger pakket, zoals Sneller 200 of SuperFiber 500? Ook dan krijg je de PlayStation 5 toegestuurd, maar betaal je eenmalig een klein bedrag van 69 euro bij.

Ga je voor een voordeliger pakket, zoals Sneller 200 of SuperFiber 500? Ook dan krijg je de PlayStation 5 toegestuurd, maar betaal je eenmalig een klein bedrag van 69 euro bij. Helemaal gratis (0 euro bijbetaling): Kies je voor SuperFiber 1000 (1 Gbit/s) of een nog snellere optie? Dan kost deze spelcomputer je helemaal niets. Bovendien is het mogelijk om in plaats van te kiezen voor een PlayStation 5, te gaan voor een Nintendo Switch 2. Dit is de slimste deal, omdat je direct profiteert van razendsnel glasvezelinternet en de scherpste verhouding tussen prijs en waarde.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Liever 12 maanden korting op je internet?

Heb je al een spelcomputer onder je televisie staan of speel je liever al je games op je tablet en computer? Dan kun je het welkomstcadeau ook gewoon overslaan. In plaats daarvan kies je voor een flinke maandelijkse korting: je betaalt het eerste jaar van je tweejarige contract slechts 35 euro per maand voor je internet.

In de onderstaande tabel zie je wat je per pakket betaalt en wat de totale besparing is in het eerste jaar:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Extra voordeel: gratis streamingdienst en elke maand korting

Je kunt je internet- en televisiepakket naar wens uitbreiden met je favoriete streamingdiensten. Denk aan bekende platforms als Netflix, Disney+, HBO Max, Videoland, Prime Video en Apple TV+.

Heb je (of neem je) naast thuisinternet ook een mobiele aansluiting bij KPN? Dan activeer je automatisch KPN Combivoordeel. Hiermee pak je maandelijks tot wel 7,50 euro extra korting op je mobiele pakket én kies je een gratis streamingdienst naar keuze (zoals Netflix, Videoland of ESPN Compleet).