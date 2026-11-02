Deze extra beveiliging van KPN is gratis, maar je moet het wel even aanzetten (ADV)

Iedere week is ondertussen wel een lek of hack in het nieuws bij websites en diensten die door ontzettend veel Nederlanders gebruikt worden. Het lijkt alsof je machteloos staat tegen dit soort dingen, maar gelukkig helpt KPN je om een stukje veiligheid terug te pakken. We vertellen je er hieronder alles over.

KPN SuperVeilig: standaard inbegrepen in je abonnement

Het is schering en inslag: de ene hack wordt opgevolgd door de andere. Het lijkt alsof dit nu gewoon de wereld is, maar gelukkig zijn er tóch nog dingen die je kan doen om jezelf te beschermen.

KPN neemt je veiligheid bijvoorbeeld erg serieus. Met SuperVeilig geef je jezelf als KPN-klant een laagje extra zekerheid. Bij ieder internetabonnement krijg je dit gratis en het enige dat je hoeft te doen is het activeren. Hieronder zetten we de voordelen voor je op een rijtje.

Toevallig nog een nieuw internetabonnement nodig? Momenteel heeft KPN een goede aanbieding! Je ontvangt namelijk een gratis Nintendo Switch 2 of kies voor korting. Je betaalt in dat geval het eerste jaar slechts 35 euro per maand, ongeacht het pakket dat je kiest. Dan ben je direct SuperVeilig!

Veilig browsen malwarefilter

Internet zit vol met mensen die je willen misleiden. Ze zijn uit op je gegevens of zelfs je geld. Eén van de tactieken is om je een website te laten zien die er misschien op het eerste gezicht doodnormaal uit ziet, maar ondertussen ontzettend gevaarlijk is. Klik je op een verkeerde link en denk je in te loggen op een voor jou vertrouwde website, dan kan het kwaad al geschiet zijn.

Het malwarefilter van KPN houdt dit tegen. De DNS-server van KPN heeft een lijst met verdachte sites en vergelijkt deze met elk internetadres dat je wilt bezoeken. Staat deze er tussen, dan wordt de site geblokkeerd en krijg je een melding. Zo weet je zeker dat je niet voor de gek wordt gehouden.

Goed om rekening mee te houden is dat dit alleen op je eigen thuisnetwerk werkt. Belangrijk is bovendien wel dat je natuurlijk nog steeds zelf scherp blijft. Dit soort websites die nieuw zijn, staan mogelijk nog niet op de lijst. Wees altijd voorzichtig als je iets downloadt.

Gratis virusscanner voor vijf apparaten

Daarnaast installeer je de gratis virusscanner F-Secure op vijf apparaten. Dit werkt wél buiten je eigen deur, omdat het op je iPhone of MacBook staat. Deze app filtert gevaarlijke websites, maar doet nog veel meer. Het voorkomt virussen en scant bestanden die je downloadt. Met F-Secure zijn je betaalgegevens veilig en kan je zonder zorgen internetbankieren.

Wil je ook zeker weten dat je kinderen geen schadelijke websites bekijken? Zet dan Ouderlijk toezicht aan. Deze optie filtert websites en zoekresultaten op geweld, seks en grof taalgebruik.

Worden je gegevens op de ‘ouderwetse’ manier buitgemaakt, omdat je iPhone of ander apparaat gestolen wordt? Via de Finder-functie zie je op een plattegrond precies waar je mobiele telefoon zich bevindt als je hem kwijt bent. Daarnaast is het mogelijk om op afstand bestanden te verwijderen of vergrendelen.

Tot vijf apparaten is inbegrepen bij je internetabonnement van KPN. Heb je meer wat je wilt beschermen, dan is het mogelijk om tegen een meerprijs apparaten toe te voegen.

Houd je mailbox en cloud beveiligd

Ook in de opslag van je mail en cloud kan veel misgaan. KPN helpt je daarmee met hun eigen gratis varianten. Alles wordt binnen de EU bewaard, waardoor het moet voldoen aan strenge privacyregels. Binnenkomende mailtjes moeten eerst door een filter dat phishingmails, virussen in bestanden en schadelijke websites tegenhoudt.

Ook op je iPhone extra veilig

Heb je geen internet- maar wel een mobiel abonnement van KPN? Zet dan in de MijnKPN-app Extra Veilig Mobiel aan. Wereldwijd ben je nu beschermd tegen gevaar. Ook hiermee worden gevaarlijke websites geblokkeerd, waardoor je niet op malafide pagina’s terechtkomt.

Om hier gebruik van te maken hoef je zelfs niets te installeren. Activeren werkt dus via de app, maar kan ook door ‘veilig aan’ te sms’en naar 1266. In een mum van tijd geregeld dus!

Extra: eerste maand gratis wachtwoordmanager

Eén van de belangrijkste punten die ons aangeleerd wordt is, dat je nooit hetzelfde wachtwoord op meerdere websites moet gebruiken. Maar wie kan al die verschillende wachtwoorden nou onthouden? Speciaal daarvoor is een wachtwoordmanager ideaal. Apple heeft al Wachtwoorden, maar met 1Passwoord heb je óók op je Windows-laptop toegang tot je wachtwoorden. Bovendien kan je hier veilig gevoelige bestanden opslaan, zoals je ID-kaart of paspoort.

Het mooie is, dat je dit de eerste maand op kosten van KPN gebruikt. Daarna kost het voor één persoon 2,99 euro per maand. Wil je jouw hele gezin voorzien van veilig wachtwoordgebruik, dan is er 1Password Family. Ook dit pakket krijg je de eerste maand gratis, waarna je 4,49 euro per maand gaat betalen. SuperVeilig, dus!