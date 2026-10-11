Action verkoopt 4 slimme stekkers voor nog geen 25 euro (mét handige extra)

Je lampen bedienen met je iPhone én ontdekken welke apparaten ongemerkt veel stroom verbruiken? Dat kan nu verrassend goedkoop. Action verkoopt een set van vier slimme stekkers voor slechts 24,95 euro. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Action verkoopt vier slimme stekkers voor nog geen 25 euro

Wil je je huis slimmer maken zonder daar honderden euro’s aan uit te geven? Dan heeft Action een interessante aanbieding. Je scoort momenteel vier LSC Smart Connect-stekkers voor 24,95 euro. Dat is iets meer dan zes euro per stekker. Daarmee geef je bestaande lampen en apparaten eenvoudig slimme functies, zonder dat je ze hoeft te vervangen.

De stekkers werken via wifi en zijn met de gratis LSC Smart Connect-app te bedienen vanaf je iPhone. Zo schakel je bijvoorbeeld een lamp, ventilator of radio op afstand in en uit. Maar wat deze betaalbare stekkers extra interessant maakt, is de ingebouwde energiemeter. Daarmee krijg je inzicht in hoeveel stroom je apparaten daadwerkelijk gebruiken.

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Maak je gewone apparaten slim met je iPhone

Je hebt echt geen compleet smart home nodig om iets aan deze stekkers te hebben. De LSC Smart Connect-stekkers plaats je simpelweg tussen het stopcontact en een bestaand apparaat. Vervolgens verbind je ze via een 2,4GHz-wifi-netwerk met de bijbehorende app. Een aparte hub of bridge is niet nodig.

Eenmaal aangesloten kun je bijvoorbeeld de staande lamp in je woonkamer vanaf de bank inschakelen. Of zet alvast een ventilator aan voordat je thuiskomt. Ook handig: je kunt tijdschema’s instellen. Daarmee laat je de verlichting automatisch op een bepaald tijdstip aangaan en ’s avonds weer uitschakelen. Zo hoef je er zelf niet meer aan te denken.

De LSC Smart Connect-app is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad. Er is bovendien ondersteuning voor de Apple Watch, zodat je ook via je smartwatch toegang hebt tot de slimme functies van de app. Houd er wel rekening mee dat een aangesloten apparaat zelf moet kunnen inschakelen zodra het stroom krijgt. Bij sommige apparaten met een elektronische aan-uitknop gebeurt dat niet automatisch.

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Deze handige extra helpt je stroomvreters opsporen

Wat de slimme stekkers van Action extra interessant maakt, is dat ze niet alleen apparaten aan en uit kunnen zetten. Zoals gezegd beschikken ze ook over een ingebouwde energiemeter. Via de app krijg je inzicht in hoeveel elektriciteit een aangesloten apparaat gebruikt. Dat is vooral handig als je wilt ontdekken welke apparaten thuis ongemerkt stroom verbruiken.

Denk bijvoorbeeld aan een televisie die op stand-by blijft staan, een oude lamp of andere apparaten die de hele dag op het stroomnet zijn aangesloten. Met de energiemeter zie je beter waar je elektriciteit naartoe gaat. Vervolgens kun je met de timer instellen dat bepaalde apparaten automatisch worden uitgeschakeld wanneer je ze niet nodig hebt.

Dat betekent natuurlijk niet dat je automatisch flink op je energierekening bespaart. De besparing hangt af van het apparaat en hoeveel stroom het normaal gesproken gebruikt. Toch is het een handige manier om meer grip te krijgen op je energieverbruik, zeker omdat je met deze voordelige set van vier stekkers meerdere apparaten tegelijk in de gaten kunt houden.

Werken de slimme stekkers ook met Apple Woning?

Voor Apple-gebruikers is er wel een belangrijk verschil om rekening mee te houden. De slimme stekkers werken met je iPhone via de LSC Smart Connect-app, maar bieden geen rechtstreekse ondersteuning voor Apple HomeKit of Matter. Je kunt ze daardoor niet zomaar toevoegen aan de Woning-app van Apple, zoals dat bij sommige duurdere slimme stekkers wel kan.

De LSC Smart Connect-app vermeldt inmiddels wel ondersteuning voor Siri Shortcuts, waarmee je bepaalde handelingen via Siri-opdrachten kunt uitvoeren. Dat is alleen niet hetzelfde als volledige integratie met Apple Woning. Action noemt daarnaast officiële ondersteuning voor Google Assistant en Amazon Alexa.

Dit moet je weten voordat je bestelt

Er zijn nog een paar dingen om rekening mee te houden. De stekkers werken op een 2,4GHz-wifi-netwerk, dus niet op een netwerk dat uitsluitend 5GHz ondersteunt. Daarnaast hebben ze een IP20-classificatie en zijn ze bedoeld voor gebruik binnenshuis. Voor een lamp op het balkon of in de tuin heb je dus een ander model nodig.

De set is momenteel alleen online verkrijgbaar bij Action en kost 24,95 euro. Houd er rekening mee dat de webshop nog 5,99 euro aan bezorgkosten rekent. Zoek je een betaalbare manier om je bestaande apparaten vanaf je iPhone te bedienen én hun stroomverbruik te bekijken? Dan zijn deze slimme stekkers zeker het bekijken waard.