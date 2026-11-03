5 upgrades voor een betere Apple-workspace (ADV)

Werk jij al jaren op het kleine scherm van je MacBook? Dat kan beter. Wij hebben vijf upgrades op een rij gezet om jouw werkplek naar een hoger niveau te tillen.

Upgrade je werkplek voor comfort én gemak

Een flink aantal uren van je week ben je aan het werk. Doe je dat op het kleine scherm van je MacBook, dan zijn er verschillende upgrades die we aanraden. Niet alleen om je productiviteit te verbeteren, maar ook om je plek efficiënter en meer ergonomisch in te richten.

Zo haal je meer uit je Mac. Een goede werkhouding én een groter scherm maken lange werkdagen een stuk prettiger. Zet meer vensters en applicaties naast elkaar, en houd kabels en losse apparaten uit het zicht. Wij helpen je om een werkplek te maken die bij jou past: van minimalistische thuiswerkplek tot een uitgebreide setup voor creatief werk.

Bovendien hebben we een leuk evenement voor je! Schrijf je met het formulier onderaan dit artikel in en je maakt kans om langs te komen op ons testevent. Dit organiseren we samen met BenQ bij Amac in Utrecht en hier kan je alles wat BenQ te bieden heeft zelf ervaren.

Breid je werkruimte uit met een externe monitor

De meest voor de hand liggende tip misschien, maar één die een wereld van verschil maakt: sluit een externe monitor op je Mac(Book) aan. Zo kan je eenvoudig meerdere apps of vensters naast elkaar openen én heb je genoeg ruimte om snel te werken. Je hoeft minder te schakelen tussen tabbladen, documenten of applicaties, waardoor je razendsnel bent.

Daarnaast zorgt een groter scherm en scherpere resoluties ervoor dat details beter te zien zijn. Dat geeft je ogen rust, waardoor je ook nog eens beter voor je ogen zorgt. Alleen maar voordelen dus!

Kies een monitor met kleuren die bij je Mac passen

Tenzij je kiest voor een prijzig Apple-scherm naast je MacBook, komen de kleuren van de meeste andere monitormerken niet overeen met je Mac. De specialisten van BenQ hebben zich gericht op het zo veel mogelijk in de buurt komen van de kleuren van het display van je MacBook. Daardoor krijg je als gebruiker een consistente kleurervaring als je kiest voor één van de monitors uit de MA-serie.

Ben jij een creatieve professional? Dan kies je voor één van de schermen uit de PD-lijn. Deze displays zijn van hoek tot hoek gelijk: de helderheid en kleuren zijn volledig consistent. Of je nu in het midden werkt of de randen controleert. Zo weet je zeker dat je hele project wordt zoals jij dat wilt.

Vereenvoudig je setup met usb-c en Thunderbolt-docking

Usb-c is de standaard geworden voor vrijwel al je randapparatuur. Hoewel een MacBook minimalistisch is ontworpen qua poorten, vereisen veel schermen, drives en accessoires nog steeds verschillende aansluitingen.

Met de monitoren van BenQ maak je jouw werkplek in één klap veelzijdiger. Alle Mac-modellen van BenQ zijn uitgerust met usb-c of zelfs ultrasnelle Thunderbolt-aansluitingen. De monitor fungeert hierdoor als een volwaardig docking station. Met één kabel voorziet de monitor je MacBook van stroom, verstuur je haarscherp beeld én sluit je al je overige apparatuur aan.

Maak je werkplek ergonomischer

Wie wil er nou als office shrimp gebogen over z’n bureau zitten? Door je werkplek ergonomisch in te richten, verbeter je jouw houding en voorkom je nek- en rugklachten. En werk je met een Mac? Dan is de INFTYLAB Studio Arm de ultieme uitbreiding. Deze monitorarm is namelijk speciaal ontworpen en vanuit de doos direct perfect gebalanceerd voor jouw Apple Studio Display of iMac — zelfs voor de modellen met een vaste stand!

Dankzij de traploze hoogteverstelling (tot 220 mm), de armverlenging en de soepele kantelmogelijkheden stel je jouw scherm exact af op de ideale ooghoogte en kijkafstand. En een belangrijk pluspunt voor de liefhebber van een strak bureau: het slimme kabelmanagementsysteem leidt alle kabels netjes door de arm én de voet. Zo blijft je werkplek altijd 100% opgeruimd.

Zorg dat je genoeg ziet, ook als je overwerkt

Soms heb je van die avonden dat je nog héél eventjes door moet. Nu het buiten donkerder wordt, is het verstandig om eens naar een goede lamp te kijken. Goede verlichting is beter voor je ogen en concentratie. Je bevestigt de ScreenBar Pro of iScreenBar eenvoudig op je monitor. De lamp verlicht gericht je bureau en toetsenbord, zonder op je scherm te reflecteren of in je ogen te schijnen.

De ScreenBar Pro past op vrijwel elke monitor, inclusief curved-modellen. Kies je voor de iScreenBar? Die klik je eenvoudig magnetisch vast, volkomen vrij van schermreflecties. Het zachte en gelijkmatige licht zorgt er bovendien voor dat je natuurlijker in beeld bent tijdens videomeetings. Bediening gaat via het aanraakpaneel of de macOS-app.

Zelf ervaren? Meld je aan voor ons BenQ-event

Op woensdag 2 december 2026 organiseren onze vrienden van iCreate Magazine en BenQ een exclusieve testbijeenkomst in The Wall in Utrecht. Ontdek alle monitoren die we hierboven al noemden en nog veel meer slimme Mac-accessoires van INFTYLAB. Je krijgt persoonlijk advies én geniet van een heerlijke lunch. Er worden slechts 18 lezers uitgenodigd, dus schijf je hieronder snel in!