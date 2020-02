Er staan duizenden apps voor koppels in de App Store, maar de meesten zijn niet meer dan een leuke gimmick. Dit zijn de beste praktische apps voor mensen in een relatie.



Praktische relatie-apps voor koppels

Tegenwoordig gaan technologie en romantiek hand in hand. Van iemand leren kennen op Tinder tot elkaar berichtjes sturen op WhatsApp: onze smartphone speelt hierbij een cruciale rol. Ook zijn er een hoop minder voor de hand liggende apps beschikbaar, die ook nuttig zijn voor je relatie.

1. Between: Alleen voor jullie twee

Between is al jaren één van de populairste relatie-apps. Het is in feite een aanvulling op een hoop andere applicaties, maar dan alleen voor jullie twee. Dankzij de ingebouwde tijdlijn heb je een soort privé-Facebook waar je foto’s kunt opslaan. Ook kun je elkaar berichten sturen en samen to-do-lijstjes maken.

Daarnaast kun je je agenda aan de app koppelen, zodat je precies weet wanneer je weer samen op date kunt. Je krijgt overigens automatisch een notificatie als het laatste avondje uit inmiddels weer een tijdje geleden is. Between is gratis te gebruiken en tegen betaling verwijder je de advertenties.

Between, The App Couples Love VCNC 10 (20 reviews) Gratis via App Store

2. Microsoft To Do: Verdeel de klusjes

Als je samenwoont met je partner kan het nog wel eens een gedoe zijn om huishoudelijke taken te verdelen. Met Microsoft To Do kun je takenlijstjes aanmaken, en deze vervolgens delen met je geliefde. Hij of zij kan deze bestanden in de app aanpassen, waarna het automatisch gesynchroniseerd wordt op je computer, iPhone en iPad. De soortgelijke en populaire app Wunderlist maakt nu ook deel uit van Microsoft To Do.

Een handige functie is dat je taken kunt toewijzen aan een persoon. Zo kun je bijvoorbeeld onderling de huishoudelijke taken verdelen. Bovendien kun je hierbij een ultimatum instellen waarop het klusje af moet zijn. Ook erg handig: je kunt een boodschappenlijst maken die jullie allebei kunnen bewerken. Zo hoef je nooit meer wat te vergeten in de supermarkt. To Do richt zich niet specifiek op stellen, maar omschrijft zichzelf als een algehele productiviteitsplanner.

Microsoft To Do Microsoft Corporation 8 (44 reviews) Gratis via App Store

3. Google Keep: Date-ideeën opslaan

Google Keep is een app waarin je notities, interessante feitjes, filmtips, boodschappen en alles wat je maar wil bij kunt houden. Uiteraard kun je deze aantekeningen voor jezelf bewaren, maar je kunt ze ook delen met je wederhelft.

Op die manier kun je bijvoorbeeld een gezamenlijk boodschappenlijstje aanmaken en bijhouden. Het handige hiervan is dat de app continu synchroniseert op de achtergrond. Je voorkomt zo dat je beiden met een pak melk thuiskomt. Ook kun je de app natuurlijk voor meer romantische zaken gebruiken, zoals het noteren van leuke date-ideeën.

Zo deel je een notitie of lijstje in Google Keep:

Open de app en noteer bijvoorbeeld welke boodschappen je moet halen; Tik op de drie stipjes rechtsonder en tik op ‘Bijdragers’; Vul het e-mailadres van je partner in; Nu kunnen jullie beiden boodschappen toevoegen en afstrepen, notities toevoegen en meer.

Google Keep - Notities/lijsten Google LLC 6 (2 reviews) Gratis via App Store

4. Happy Couple: Om elkaar beter te leren kennen

Happy Couple zorgt ervoor dat jij en je partner elkaar beter leren kennen. Iedere dag vullen jij en je geliefde vijf korte vragen in, waarna je moet raden wat de ander heeft ingevuld. Bij een goed antwoord verdien je bonuspunten.

Na afloop is het de bedoeling dat je de antwoorden samen bespreekt. De vragen gaan van lichtzinnig, flirterig en ridicuul naar serieus. Hierdoor kun je er de ene keer samen om lachen, terwijl je de andere keer in een serieuze discussie belandt. Zo leer je elkaar pas echt kennen. Kindu is een andere populaire app om elkaar beter te leren kennen.

Happy Couple Happy Couple 6 (2 reviews) Gratis via App Store

5. Spendee: Geldzaken regelen

Als je gaat samenwonen, is het handig om afspraken te maken over wie wat betaalt. Spendee maakt deze financiële afspraken een stuk duidelijker. In de app kun je bijhouden hoeveel je samen uitgeeft, waar het geld naartoe gaat en sparen voor leuke dingen, zoals een dagje weg, nieuwe auto of vakantie.

Extra fijn aan Spendee is dat je zelf kunt instellen hoeveel informatie je met je partner deelt. Je kunt bijvoorbeeld alleen het budget voor het huishouden delen. Ook kun je de app gebruiken voor betalingsherinneringen en wanneer een bepaald spaarpotje bijna op is, zodat je niet in de problemen raakt.

Spendee Budget & Money Tracker Cleevio s.r.o. Gratis via App Store

6. Agenda delen: tijd maken voor elkaar

Iedereen komt tijd tekort en daardoor is het soms moeilijk om leuke dingen te blijven ondernemen met je partner. Een handige manier om hier verandering in aan te brengen, is door inzicht te krijgen in elkaars schema en zo een datum te prikken. Dit doe je door je iPhone-agenda met elkaar te delen. Volg hiervoor de stappen uit onze video:

Lees je het liever na? Check dan ons artikel over je iPhone-agenda delen. Gebruik je een andere agenda, zoals die van Google? Ook dan kun je elkaars kalender inzien.

1. Open Google Agenda op je computer;

2. Klik aan de linkerkant van het scherm op ‘Mijn agenda’s’;

3. Selecteer ‘Meer’ en kies ‘Instellingen en delen’;

4. Vul bij ‘Delen met bepaalde mensen’ de e-mail van je partner in en klik op ‘Verzenden’;

5. Nu kan je geliefde jouw agenda inzien. Hij of zij moet bovenstaande stappen herhalen (met jouw e-mailadres) om jouw agenda in te zien.

Zijn jij en je partner niet allebei iPhone gebruikers? Dan lees je in ons artikel over het synchroniseren van Google Calendar met iPhone-agenda hoe je toch elkaars kalender kan delen.

