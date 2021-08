Dit zijn de 4 beste iPhone-apps en games van deze week (#31 – 2021)

Relatieadvies, mooie tripjes met Batman in Gotham City én een wraakzuchtige banaan. Dit zijn de beste iPhone-apps en games van afgelopen week.

1. Evergreen: Relationship Growth

Wil je op een organische manier aan je relatie werken of juist voorkomen dat er problemen ontstaan? Met Evergreen leer je effectiever te communiceren, intimiteit te verbeteren en op een dieper niveau verbinding te maken. Dat hoeft niet veel tijd te kosten. Als je een paar minuten per dag spendeert aan de app zou je relatief snel resultaten moeten zien.

Evergreen geeft je bijvoorbeeld prikkelende vragen waar je met je partner over kunt praten. Daarnaast kun je quizjes doen om te testen hoe goed je elkaar kent en volg je lessen van relatie-experts. Maar de app leert je óók om de vreugdevolle momenten tussen jullie te vieren.

Evergreen: Relationship Growth Evergreen Technologies 10 (1 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Ze hebben zijn familie gegijzeld en hem voor dood achtergelaten. Daar is Pedro de banaan nou niet bepaald blij mee. In deze even absurde als leuke game neem je wraak met heel veel kogels en kolderiek geweld. Er zijn 37 levels waarin je te voet, per skateboard of op een motor achter je vijanden aangaat. Die je vervolgens in slow-motion onder vuur neemt, dat spreekt voor zich.

My Friend Pedro: Ripe for Revenge bestond al voor de pc. Deze mobiele versie is helemaal opnieuw ontworpen om optimaal gebruik te maken van het touchscreen op je smartphone. Hoe sierlijker je de bad guys afknalt, hoe meer punten er te verdienen zijn. Pas wel op dat je niet uitglijdt.

My Friend Pedro Devolver 8,2 (13 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. DC: Batman Bat-Tech Edition

Met DC: Batman Bat-Tech Edition duik je in de wereld van de beroemde superheld. De app bestaat uit verschillende onderdelen, zoals tien augmented reality-missies. Je reist virtueel door Gotham City en leert hoe je de wapens van Batman kunt gebruiken om vijanden als The Joker, Mr. Freeze en The Ridder te verslaan.

Daarnaast beschik je over tien minispelletjes, waaronder de Batmobile Driver. Je rijdt in de beroemde auto door de stad en moet onderweg allerlei obstakels zien te omzeilen. Ook kun je vijf korte stripboeken van Batman lezen en krijg je toegang tot gezichtsfilters waarmee je jezelf in één van de beroemde personages omtovert. Het resultaat deel je eenvoudig op sociale media.

DC: Batman Bat-Tech Edition Warner Bros. Gratis via App Store via App Store

4. My Time at Portia

My Time at Portia bestaat al jaren voor de pc en diverse consoles, maar je kunt de game nu ook op je mobiel spelen. Het verhaal speelt zich af in een post-apocalyptische wereld, waar vissen en land bebouwen de aangewezen manieren zijn om in leven te blijven.

‘Portia’ is een warm en bijna idyllisch spel vol vriendschap en liefde, maar je komt onderweg ook enorme monsters tegen. De makers hebben de charmante graphics goed behouden in deze smartphone-versie. De besturing is helemaal aangepast voor touchscreens, waardoor je soepel door de wereld van Portia beweegt.