Clear: deze populaire to-do app heeft na 12 jaar een nieuwe versie!

Softwarebedrijf Impending Inc. heeft de ooit zo populaire to-do app Clear na twaalf jaar nieuw leven ingeblazen. En de nieuwe versie is grotendeels gratis!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Clear: populaire to-do app

De app Clear was twaalf jaar geleden een ware hype. De app had een prettig uiterlijk met felle kleuren, animaties en geluidseffecten. Dat alles zorgde ervoor dat de app, destijds afkomstig van Realmac, hoge download- en verkoopcijfers genereerde.

Clear Lists Impending 10 (20 reviews) Gratis via App Store via App Store

Intussen is de app overgenomen door softwareleverancier Impending Inc. En die heeft Clear in een modern jasje gestoken. Dit houdt onder andere in dat de basisfunctionaliteit van Clear nu gratis is. Gebruikers kunnen voor € 2 per stuk wel nieuwe thema’s kopen, die het uiterlijk van de to-do app veranderen.

‘Grote herzieningen’ in Clear 2.0

Nadat Clear voor het eerst werd uitgebracht in 2012, bleef Realmac de app een aantal jaren onderhouden, zodat fans de to-do app konden blijven gebruiken. Er veranderde echter niet veel meer. Clear 2.0 bevat daarentegen ‘grote herzieningen’ volgens Impending Inc. Hierdoor heeft de app eindelijk een grote update gekregen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo zijn er momenteel meer dan 100 thema’s om uit te kiezen en je kunt ook meer dan 50 verschillende lettertypen of zelfs 50 verschillende app-pictogrammen gebruiken als je dat wilt. De eenvoudige, op gebaren gebaseerde bediening van de to-do app is gelukkig niet veranderd.

Clear 2.0: synchronisatie en back-ups

Clear 2.0 is beschikbaar voor de iPhone en iPad. Synchronisatie via iCloud is mogelijk, maar je kunt er ook voor kiezen om lokale back-ups te maken. Thema-aankopen kunnen worden hersteld op je iPhone en iPad als je iets op het ene of andere apparaat hebt gekocht.

De bediening van to-do app Clear 2.0 is zo ontworpen dat het voltooien van to-do’s een gevoel van voldoening geeft. Dat werkt in de praktijk voor veel mensen goed. Maar als het te veel een gimmick voor je is, kun je natuurlijk gewoon de Notities-app van Apple blijven gebruiken voor je to-do lijstjes.

Wil je graag op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!