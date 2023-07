Leren tekenen met Trace Table – zo krijg je de app helemaal gratis

Eén van de beste apps om te leren tekenen is Trace Table. Wij vertellen je hoe je Trace Table helemaal gratis gebruikt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Leren tekenen met de app Trace Table

Er zijn talloze apps in de App Store te vinden waarin je jouw creatieve kant kwijt kunt. Een enorm leuke app om mee te leren tekenen is Trace Table. De applicatie biedt verschillende manieren om de mooiste figureren te schetsen of na te tekenen. Zo is het met Trace Table mogelijk om een tekening over te trekken door een tekenvel op je iPhone of iPad te leggen, of teken je de projectie van een figuur na.

Lees ook: Nieuwe versie Photoshop: herken je alle AI-fouten in deze afbeelding?

Trace Table is nog relatief onbekend in de App Store en is beschikbaar voor de iPhone, Mac en iPad. De applicatie kost standaard 0,99 euro, maar is nu tijdelijk gratis te installeren op je device! Wij vertellen je wat je precies met de app kan én hoe je Trace Table gratis downloadt.

De perfecte tekenhulp op je iPhone of iPad

Er zijn drie belangrijke functies terug te vinden in Trace Table, waaronder het digitale canvas. Dit is – zoals de naam al doet vermoeden – een manier om digitaal te leren tekenen op je iPhone of iPad. Wil je liever een echte tekening maken? Dan zijn de andere functies van Trace Table een stuk interessanter.

Lightbox is bedoeld om tekeningen te leren overtrekken. De schermhelderheid van je iPhone of iPad wordt dan gemaximaliseerd bij het weergeven van een figuur. Het scherm is dan zo fel, dat de tekenlijnen door het papier, dat je op de iPhone of iPad legt, schijnen. Zo kun je in alle rust de lijnen overtekenen. Natuurlijk wel even oppassen dat je pen of stift niet doordrukt op je device.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ben je inmiddels al wat meer ervaren in het maken van tekeningen? Dan kun je aan de slag met de beeldprojector van Trace Table. Voor deze functie moet je de iPhone een stuk boven het tekenpapier plaatsen, dus een telefoonhouder is wel handig. Je ziet dan via je scherm het figuur op het lege tekenvel. Door via het scherm naar de tekening te kijken, is het mogelijk om het plaatje gemakkelijk na te maken!

Download Trace Table nu gratis

Trace Table is geschikt voor de iPhone, iPad en Mac. Het verschilt per tekenfunctie welk device het handigst is om te gebruiken. Het overtrekken van een tekening met Lightbox gaat het beste met een iPad, zodat je veel ruimte hebt om te tekenen. De beeldprojector is juist gemakkelijker te plaatsen met een iPhone. Gelukkig hoef je de app slechts één keer aan te schaffen om op al je devices te gebruiken.

Trace Table AESTIVALIS APPS LTD 8 (19 reviews) Gratis via App Store via App Store

Ben je enthousiast over alle tekenfuncties? Trace Table is nu gratis te installeren in de App Store. Het is niet bekend tot wanneer de applicatie gratis blijft, dus het is slim om Trace Table zo snel mogelijk te installeren. Als je de app eenmaal hebt geïnstalleerd, kan je direct aan de slag met een van de voorbeeldfoto’s in Trace Table. Of je gebruikt natuurlijk gewoon je eigen beelden!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.