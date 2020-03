De Apple Pencil verandert je iPad in een volwaardige creatieve werkmachine. Sommige apps springen echter beter met de mogelijkheden van het pennetje om dan anderen. In dit artikel lichten we zes van zulke fijne Apple Pencil-apps uit.

Goede Apple Pencil-apps

Een Apple Pencil is niet noodzakelijk voor het bedienen van een iPad, maar wel handig. De digitale pen zorgt er namelijk voor dat je nauwkeuriger te werk kunt gaan. Ook voegen sommige apps speciale functies toe voor de Apple Pencil.

1. Noteshelf

Noteshelf is één van de bekendste Apple Pencil-apps. Het programma houdt namelijk rekening met hoeveel druk je op de digitale pen uitoefent. Door twee keer op de Pencil te tikken, kun je bovendien snel tussen diverse tools wisselen. Je switcht zo snel van potlood, vulpen of pen.

Verder kun je notities opnemen met je stem, want Noteshelf werkt samen met Siri. Dankzij meerdere notitieboeken blijf je geordend en wanneer je dan toch een aantekening kwijt bent, biedt de krachtige zoekfunctie uitkomst. Deze kan namelijk zelfs handgeschreven notities opsporen.

Noteshelf Fluid Touch Pte. Ltd. 7,8 (43 reviews) € 10,99 via App Store

2. Notability

Een andere fijne notitie-app is Notability. Dit programma is erg multifunctioneel en laat je aantekeningen opmaken met foto’s en tekeningen. Ook kun je continu wisselen tussen handgeschreven notities en getypte aantekeningen.

Notability springt heel subtiel met de Apple Pencil om, en daar schuilt dan ook de kracht in. Leun je tijdens het schrijven bijvoorbeeld met de palm van je hand op de iPad? Geen probleem: Notability registreert deze aanraking niet. Zo kun jij rustig verder met je notitie of schets. Ook assisteert Notability je bij het tekenen van rechte lijnen door kleine foutjes direct te corrigeren.

Notability Ginger Labs 9,4 (1099 reviews) € 9,99 via App Store

3. Procreate

Creatievelingen kennen Procreate natuurlijk allang. De uitstekende teken-app zit boordevol functies en je merkt aan alles dat het programma speciaal voor iPadOS is gemaakt, en niet zomaar vanaf de Mac is overgezet.

De app valt dan ook regelmatig in de prijzen en is door Apple zelfs met een Design Award beloond. Procreate is dan ook één van de beste Apple Pencil-apps ooit.

Procreate zit boordevol functies en er is eigenlijk geen beginnen aan het opnoemen hiervan. Heb je inspiratie en ben je een vaardige tekenaar? Dan kun je het met Procreate maken. Daar schuilt ook direct het nadeel van Procreate als Apple Pencil-app in: het programma kan nogal intimiderend voor beginners zijn.

Procreate Savage Interactive Pty Ltd 9 (39 reviews) € 10,99 via App Store

4. Paper

Vind je illustreren leuk, maar schrikken alle mogelijkheden van Procreate je af? Probeer dan Paper van WeTransfer eens. Deze vrij eenvoudige teken-app is ideaal voor het maken van schetsen, plattegronden, krabbels en notities. De app heeft zowel een gratis als betaalde versie.

Wanneer je gewoon wat wil dingen wil noteren, dan heb je waarschijnlijk voldoende aan de gratis versie. Deze biedt namelijk een breed scala van teken-tools waaronder een kwast, potlood en vulpen. De betaalde versie ontgrendelt meer teken-tools waarmee je bijvoorbeeld complexe mindmaps kunt maken.

Paper by WeTransfer WeTransfer BV 8 (66 reviews) Gratis via App Store

5. Pixelmator

Wanneer je niet in de weer bent met tekenen of illustreren, maar wel regelmatig foto’s nabewerkt, dan kun je eens kijken naar Pixelmator. Deze verrassend complete fotobewerker maakt handig gebruik van de Apple Pencil. Dankzij het pennetje kun je namelijk zelfs de meest minuscule details van foto’s selecteren en bewerken.

Ook houdt Pixelmator rekening met het feit dat je mogelijk met je hand op de iPad leunt tijdens het nabewerken, net als Notability. Ook kun je de Apple Pencil tijdens het nabewerken kantelen, sneller bewegen of harder indrukken om meer functies te gebruiken. Pixelmator is misschien geen Photoshop-vervanger, maar is zeker goed genoeg voor het bewerken van privéfoto’s.

Pixelmator Pixelmator Team 7,4 (39 reviews) € 5,99 via App Store

6. PDF Expert

Kijk je regelmatig werkstukken na? Of voorzie je presentaties vaak van feedback? Dan is LiquidText het proberen waard. Deze app maakt het makkelijk om documenten, sheets, presentaties en zelfs websites van feedback te voorzien. Met de Apple Pencil in de hand kun je opvallende zaken aanstippen, fouten doorstrepen en onvolledige passages aanvullen.

LiquidText is niet één van de meest innovatieve Apple Pencil-apps, maar wel een hele praktische. Door de pen bijvoorbeeld over paragrafen te vegen, kun je makkelijk grote lappen tekst selecteren. En wanneer je de Apple Pencil iets harder indrukt dan normaal, kun je een stuk tekst of een afbeelding makkelijker kopiëren en bijvoorbeeld verzenden.

LiquidText LiquidText, Inc. 8,2 (76 reviews) Gratis via App Store

Creatief met een iPad

Ben je veel in de weer met vormgeving, illustraties of grafisch design? Check dan ook ons artikel over de beste iPad teken-apps. Hier vind je naast Procreate nog tig andere applicaties voor creatievelingen.

En alhoewel je de punt van een Apple Pencil niet hoeft te slijpen, moet je ‘m wel af en toe vervangen. Hoe en wanneer je dit doet lees je in ons artikel over het vervangen van een Apple Pencil-punt.