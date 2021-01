Je hoeft de punt van de Apple Pencil niet te slijpen, zoals bij een gewoon potlood. Wél moet je hem af en toe vervangen. Hoe en wanneer je dit doet? Dat lees je in dit artikel.



Apple Pencil punt vervangen in 4 stappen

De punt van de Apple Pencil is gemaakt van stevig, maar buigbaar plastic. Afhankelijk van hoe vaak je de stylus gebruikt en hoe hard je op het scherm van je iPad drukt, is hij na enige tijd aan vervanging toe. Dit kun je zelf doen en is heel makkelijk. De onderstaande methode werkt zowel voor de originele Apple Pencil als voor de Apple Pencil 2.

Haal een nieuwe Apple Pencil-punt in huis; Bij Apple zelf betaal je 25 euro voor 4 stuks, maar ze zijn bij andere webshops goedkoper verkrijgbaar. Pak je Apple Pencil erbij en schroef het huidige puntje eraf door tegen de klok in te draaien; Draai je nieuwe punt op je Pencil door met de klok mee te draaien; Zorg dat het puntje er goed op zit, maar draai niet te ver door. Dan beschadig je het schroefdraad. Test of de nieuwe punt goed werkt door wat te tekenen op je iPad.

Wanneer vervang je de Apple Pencil-punt?

Zoals gezegd is het puntje van hard, maar flexibel plastic. Wanneer je ‘m vaak gebruikt wordt het topje steeds minder glad en iets wijder. Hierdoor registreert je iPad minder nauwkeurig welke bewegingen je probeert te maken, wat lastig is tijdens het maken van tekeningen en illustraties.

Wanneer het puntje heel ruw aanvoelt, een beetje zoals schuurpapier, is hij aan vervanging toe. Ook wanneer je duidelijk een spleetje in het midden voelt is het tijd voor een nieuwe punt. Hoe ruw het oppervlak ook aanvoelt: het Apple Pencil-puntje zorgt nooit voor krassen op je iPad. Je vervangt hem vooral omdat een nieuwe punt beter werkt.

