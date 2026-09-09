Yes! De iPhone 18 Pro (Max) is eindelijk officieel aangekondigd. Wij pikten de drie belangrijkste upgrades er voor je uit!

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*Op dit moment is de iPhone 18 Pro (Max)-presentatie nog in volle gang. Daarom wordt dit artikel constant bijgewerkt*

Apple presenteert de iPhone 18 Pro (Max): dit zijn de 3 opvallendste vernieuwingen

Apple heeft zojuist de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max officieel aangekondigd. Tijdens de grote september-keynote heeft het bedrijf zijn nieuwste Pro-iPhones voor het eerst laten zien!

Apple brengt de nieuwste functies eerst altijd naar de Pro-modellen. Denk bijvoorbeeld aan verbeteringen voor de camera, nieuwe chips en batterijen die weer iets zuiniger zijn. Dat is ook deze keer het geval. Wij vertellen je in dit artikel wat de drie belangrijkste vernieuwingen zijn.

Wil je als eerste de iPhone 18 Pro Max in huis hebben? Dan vind je hieronder de belangrijkste aanbieders. Als dan de pre-order van start gaat weet je zeker dat je er als eerste bij bent. Met een abonnement ben je vaak net wat goedkoper uit dan een los toestel.

iPhone 18 Pro Max met abonnement

1. Nieuwe chip: A20 Pro

Een van de grootste verbeteringen die je niet meteen ziet is de nieuwe chip. Dit is de A20 Pro op 2nm. Deze chip is volgens Apple op grafisch gebied 40 procent sneller. Verder is de A20 Pro ook een stuk sneller in AI-functies en heeft een nieuwe ‘vapor chamber’ die ervoor zorgt dat de chip minder snel warm wordt.

Ook is de batterij weer een stukje zuiniger geworden. Nu heeft de iPhone 18 Pro dezelfde batterijduur als de huidige iPhone 17 Pro Max. Je kunt hiermee 36 uur video kijken. De iPhone 18 Pro Max heeft zelfs een batterijduur van 43 uur. Ook is het opladen sneller geworden, waarmee je in 15 minuten de iPhone 50 procent kunt opladen.

2. Camera-verbeteringen

Ook heeft Apple de camera onder handen genomen. Dit is de eerste keer dat een iPhone een aanpasbaar diafragma heeft. Dit heeft onder andere als voordeel dat je de scherptediepte van een foto beter kunt kiezen. Je krijgt dan een mooie wazige achtergrond bij je eigen shots.

Er zijn ook nieuwe instellingsopties te vinden in de Camera-app. Zo kun je dus het diafragma aanpassen maar bijvoorbeeld ook de witbalans wijzigen en nog veel meer. Maar je kunt deze functies ook gebruiken in je video’s. Maar er is meer. Zo wordt ook AI gebruikt om in video’s je onderwerp beter te volgen.

Apple introduceert ook Apple Reference Image, hiermee kun je de authenticiteit aantonen van een foto die met een iPhone 18 Pro is gemaakt. De technologie is ingebouwd in de sensor. De nieuwe hoofdcamera voorziet de fotogegevens op het moment van opname van een digitale ondertekening, tot op pixelniveau. Jammer genoeg komt deze opties (nog) niet beschikbaar in de EU.

3. Vernieuwde Siri

Waar Apple voornamelijk op richt is Siri en AI. Apple heeft de spraakassistent flink bijgewerkt. Waardoor je natuurlijk vragen kunt stellen en antwoorden. Je kunt bijvoorbeeld een nieuwe opdracht maken door te vertellen wat je wilt. En het mooie is dat alles lokaal (of in Apple’s iCloud) wordt verwerkt en alleen jij kunt erbij. Jammer genoeg komt Siri AI voorlopig nog niet in het Nederlands beschikbaar.

En wat meer?

De iPhone 18 Pro is er in vier nieuwe kleuren. Dit zijn zilver, lichtblauw, zwart en rood (burgundy). Daarnaast is het Dynamic Island nu ook een stukje kleiner geworden.

Bij een nieuwe iPhone hoort ook een nieuwe versie van iOS. In tegenstelling tot iOS 26 vorig jaar is er deze keer vrijwel niets veranderd aan het design van het besturingssysteem.

Wil jij direct aan de slag met alle nieuwe functies van iOS 27 op je iPhone? Bekijk hier hoe je gratis een iOS 27-gids in huis haalt:

Apple heeft het Liquid Glass-design van iOS 26 overwegend intact gelaten, al krijg je wel iets meer vrijheid om het naar je eigen smaak aan te passen. Ook heeft Apple het gebruik van de iPhone door kinderen in iOS 27 verbetert met nieuwe mogelijkheden voor ouders om apps en toestelgebruik beter te beheren.

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Verder komen er onder andere nieuwe Apple Intelligence-features aan. Zo heeft de Foto’s-app nu een sectie met Apple Intelligence-tools voor het bewerken van afbeeldingen, met nieuwe opties als ‘Ruim op’, ‘Breid uit’ en ‘Herkader’.

Ook Siri heeft een flinke update gekregen, maar het is nog niet helemaal zeker wanneer de nieuwe spraakassistent zijn of haar intrede gaat maken in Nederland.

iPhone 18 Pro (Max) prijzen en kopen

De iPhone 18 Pro kost 1479 euro en de iPhone 18 Pro Max kost 1629 euro. Wil je zeker weten dat je de iPhone 18 Pro (Max) als een van de eerste in huis hebt? Dan moet je er op tijd bij zijn. Bekijk daarom hieronder waar je de iPhone 18 Pro (Max) straks kunt pre-orderen. Kies je voor een abonnement dan ben je vaak goedkoper uit dan met een los toestel.

iPhone 18 Pro met abonnement

Wil je liever de iPhone 18 Pro (Max) los kopen? Check dan onderstaande aanbieders. Dan weet je zeker dat je er als eerste bij bent!

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