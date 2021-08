Tip: een verdwijnende foto versturen in WhatsApp doe je zo

Wil je een foto in WhatsApp delen, zonder dat de ontvanger ‘m eeuwig in bezit heeft? Het kan dankzij een nieuwe functie ‘Eenmalige weergave’. In deze tip lees je hoe je een verdwijnende foto in WhatsApp verstuurt.

Verdwijnende foto in WhatsApp sturen

De functie ‘Eenmalige weergave’ was al ongeveer een maand beschikbaar in de bètaversie van WhatsApp, maar is vanaf nu voor iedereen beschikbaar. Met de functie verstuur je een foto of video die automatisch verdwijnt als deze door de ontvanger is geopend.

Om met de nieuwe WhatsApp-functie aan de haal te gaan, heb je de nieuwste versie van de berichtendienst nodig: 2.21.150. Open daarvoor de App Store-app, zoek naar WhatsApp en tik – als je nog niet hebt geüpdatet – op ‘Werk bij’. Daarna doe je het volgende om een verdwijnende foto te sturen in WhatsApp:

Open een gesprek in WhatsApp en tik linksonder op de plus-knop; Selecteer ‘Foto- en videobibliotheek’ en kies een foto of video uit; Tik rechtsonder op de knop ‘1’, links van de verzendknop; Tik op de verzendknop.

De ontvanger krijgt nu het bericht ‘Foto’ of ‘Video’, met daarnaast het ‘Eenmalige weergave’-icoon. Tikt diegene erop, dan kan hij of zij de foto of video één keer bekijken. Nadat hij is bekeken, laat de chat ‘Geopend’ zien en is het beeld voorgoed in WhatsApp verdwenen.

Wat als je een screenshot maakt?

De functie is ideaal voor het delen van privacygevoelige informatie, zoals een wifi-wachtwoord. Denk wel twee keer na voordat je een gênante of pikante foto verstuurt, want de ontvanger kan een screenshot maken. Hier krijgt de verzender geen melding van en de afbeelding blijft op deze manier alsnog bewaard.

