Uitleg: Dit is Spatial Audio voor de AirPods Pro

Tijdens WWDC werd er verrassend nieuws aangekondigd over de AirPods Pro. De oordopjes ondersteunen binnenkort ‘Spatial Audio’. Maar hoe werkt deze functie precies?

Spatial Audio op AirPods Pro

De AirPods Pro worden met de nieuwe functie nóg slimmer. ‘Spatial Audio’ wil eigenlijk zeggen dat de AirPods Pro straks surround sound ondersteunen. Hierbij gaat het om ondersteuning voor 5.1-, 7.1- en Dolby Atmos-geluid.

Dit betekent dat het mogelijk wordt om films te kijken met surround sound, waarbij het geluid dus om je heen lijkt te bewegen. Het geluid lijkt dan van voor, achter en zelfs van boven je te komen. Als er in een filmscène bijvoorbeeld van links in beeld een schot klinkt, dan hoor je het geluid ook langs je linkeroor gaan. Op die manier lijkt het net alsof je erbij bent. Dit wordt ook wel 3D-audio genoemd en kennen we van bioscopen.

De ‘Spatial Audio’-functie houdt er ook rekening mee dat je je hoofd beweegt, zodat het geluid dan automatisch wordt aangepast. De AirPods gebruiken hiervoor de ingebouwde gyroscoop en versnellingsmeter. De gyroscoop werkt een beetje als een kompas. Hij gebruikt de zwaartekracht om zich te oriënteren in de ruimte. Een accelerometer meet beweging door middel van vibraties.

Op die manier stellen de oordopjes constant opnieuw de positie van je hoofd vast. Doordat het geluid direct wordt aangepast als je beweegt, blijf je zelf altijd het middelpunt van het geluid. Deze feature komt wel alleen naar de AirPods Pro, en niet de normale versie van de oordopjes.

Mogelijk ook in toekomstige apparaten

Het zou goed kunnen dat Apple met deze functie zich voorbereidt op de komst van nieuwe producten. Zo zou de Apple Glass deze techniek ook kunnen gebruiken en wordt er ook gespeculeerd dat de AirPods Studio deze functie overneemt.

Een andere nieuwe functie van de AirPods die tijdens WWDC werd aangekondigd is een slimme koppelfunctie tussen verschillende apparaten. Zijn je AirPods bijvoorbeeld verbonden met je iPhone, maar pak je je MacBook erbij? Dan wisselen je AirPods Pro automatisch van apparaat zodra er geluid uit je MacBook klinkt.

Word je vervolgens gebeld op je iPhone, dan wisselen de oordopjes ook automatisch weer terug. De koppelfunctie en Spatial Audio worden waarschijnlijk gelijktijdig met iOS 14 beschikbaar.

Meer over WWDC 2020

Tijdens WWDC werden allerlei nieuwe functies aangekondigd. De grootste aankondiging van de avond was iOS 14. Hoewel de update zich vooral richt op privacy, wordt ook het homescreen onder handen genomen.

Zo heb je de mogelijkheid om widgets in te stellen en is er een App Library. In ons overzichtsartikel lees je alles over de nieuwe functies van iOS 14. Benieuwd wat er nog meer werd aangekondigd tijdens het ontwikkelaarsevenement? Lees dan onze WWDC 2020 round-up voor een kort overzicht.