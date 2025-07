Apple lost grootste probleem van AirPods eindelijk op (met deze feature)

Met een nieuwe functie lost Apple het grootste probleem van de AirPods eindelijk op. Om deze handige instelling gaat het!

Grootste probleem bij AirPods

Luister je regelmatig naar muziek of podcasts via je AirPods? In dat geval heb je vast al eens meegemaakt dat de audio van je iPhone onbedoeld wisselt naar een andere mediaspeler. Zo wordt bijvoorbeeld een speaker aangezet, waarmee je iPhone eerder via bluetooth heeft verbonden. Gevolg is dat je iPhone direct weer met de luidspreker verbindt zodra deze wordt ingeschakeld, óók als je dat helemaal niet wilt.

De audio wisselt vervolgens van je AirPods naar deze speaker. Dit kun je op dit moment alleen voorkomen door alle bluetooth-speakers te vergeten in de instellingen op je iPhone, maar dat kost onnodig veel tijd en moeite. Apple heeft dit probleem eindelijk opgelost, want vanaf iOS 26 kun je instellen dat de altijd AirPods verbonden blijven met je iPhone. Benieuwd hoe dat werkt? Wij leggen de nieuwe functie uit!

Houd audio in koptelefoon

Met iOS 26 brengt Apple veel nieuwe functies naar de iPhone, waaronder ‘Houd audio in koptelefoon’. Die feature lost het probleem op, dat ervoor zorgt dat audio automatisch wisselt van de AirPods naar een andere verbinding via bluetooth. Zo voorkom je dat de muziek of podcast vanzelf wordt afgespeeld op een externe speaker of via de bluetoothverbinding van je auto. Daarvoor moet je in iOS 26 de volgende instelling voor inschakelen:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’; Tik op ‘AirPlay en Continuïteit’; Zet de schakelaar achter ‘Houd audio in koptelefoon’ aan.

Heb je de nieuwe functie ingeschakeld? In dat geval blijft de audio in je AirPods afspelen, ook wanneer je iPhone via bluetooth verbinding maakt met een andere mediaspeler. Zo wisselt de audio van de iPhone niet meer onbedoeld naar bijvoorbeeld een luidspreker of auto. Deze nieuwe functie werkt niet alleen bij AirPods, maar bij alle koptelefoons die via bluetooth met je iPhone zijn verbonden.

Release van de nieuwe AirPods-functie

Wisselt de audio regelmatig onbedoeld van jouw AirPods naar een ander bluetooth-apparaat? Dan krijg je er in iOS 26 een handige functie bij, die het probleem van de AirPods (en andere koptelefoons) eindelijk verhelpt. Let wel op als je deze feature inschakelt bij de instellingen van je iPhone, want je moet daarna handmatig wisselen tussen verbindingen via bluetooth. Dat doe je gemakkelijk via ‘Instellingen > Bluetooth’, daar kies je vervolgens met welk apparaat je wilt verbinden.

Apple heeft iOS 26 al aangekondigd, maar de update is nog niet voor iedereen beschikbaar. In september brengt Apple iOS 26 uit voor alle gebruikers, die maand wordt het probleem bij de AirPods en andere koptelefoons eindelijk opgelost. Ben je benieuwd wanneer je kunt updaten? Bekijk hier de verwachte release van iOS 26. Wil je weten of jouw iPhone ondersteuning heeft voor de update? Lees hier welke toestellen werken met iOS 26!