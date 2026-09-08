Heb jij een smart-tv van dit merk? Dan word je waarschijnlijk afgeluisterd

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
8 september 2026, 17:49
2 min leestijd
Heb jij een smart-tv van dit merk? Dan word je waarschijnlijk afgeluisterd

Heb je een smart-tv van LG in de woonkamer staan? Dan moet je oppassen. Onderzoekers ontdekten dat LG-tv’s mogelijk meeluisteren met wat er in huis gebeurt. En daar blijft het niet bij.

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Heb jij een smart-tv van dit merk? Dan word je waarschijnlijk afgeluisterd

Uit onderzoek van Gamers Nexus en meer blijkt dat verschillende LG-smart-tv’s opvallend veel informatie verzamelen. De televisies zouden bijvoorbeeld het lokale netwerk scannen om te kijken welke apparaten er nog meer aanwezig zijn.

216,000,000 Spy TVs | The LG Smart TV Problem

Denk daarbij aan gegevens over je telefoon, router, printer, smartwatch of server. Ook worden namen en signaalsterktes van wifi-netwerken in de buurt verzameld.

LG-tv kan met je meeluisteren

Nog opvallender is wat er met de microfoon gebeurt. Veel moderne televisies hebben een microfoon voor spraakbediening. Volgens de onderzoekers kan een LG-tv via die microfoon ook geluid uit de omgeving verzamelen en je zelfs afluisteren.

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Dat zou ook gebeuren wanneer de televisie in stand-by staat. Het uitschakelen van de internetverbinding houdt het verzamelen van audio volgens het onderzoek niet meteen tegen. De tv bewaart de gegevens dan lokaal. Zodra er weer internet is, wordt het alsnog naar LG gestuurd.

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Daarnaast gebruiken de televisies ‘automated content recognition’. Daarmee maakt de tv als het ware een digitale vingerafdruk van de beelden en het geluid die je bekijkt. Zo kan worden bijgehouden welke content er op het scherm verschijnt. De verzamelde gegevens worden ook doorgestuurd.

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De onderzoekers vonden daarnaast beveiligingsproblemen. Zo zou het mogelijk zijn om de microfoon te gebruiken voordat een gebruiker akkoord is gegaan met voorwaarden voor spraakopnames. Ook werden er kwetsbaarheden gevonden waarmee kwaadwillenden een televisie op afstand zouden kunnen manipuleren.

Niet iedere LG-tv werd getest

Er zit wel een belangrijke kanttekening aan het onderzoek. Het team heeft verschillende LG-tv’s onderzocht, maar lang niet ieder model. De onderzoekers vermoeden dat het afluisteren en de problemen breder spelen bij LG-smart-tv’s, maar hebben dat dus niet voor alle televisies kunnen bewijzen.

Hun advies is echter duidelijk. Haal je LG-tv van internet en gebruik eventueel een apart apparaat om te streamen. Denk bijvoorbeeld aan een Apple TV.

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Bron afbeelding: Yan Krukau
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