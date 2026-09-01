Netflix en Apple TV in september 2026: Gentlemen, Eetclub en Slow Horses

Er worden in september 2026 weer stapels series en film toegevoegd op Netflix, Apple TV, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor september.

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Nieuw op Netflix: september 2026

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in september 2026 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV, Disney Plus, Videoland, Prime Video en HBO Max.

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1. The Gentlemen (seizoen 2)

Eddie Horniman (Theo James) zette in het eerste seizoen van deze hitserie nog voorzichtig zijn eerste stappen in de criminele onderwereld. Inmiddels zijn we een jaar verder en Eddie heeft grootse ambities. Netflix heeft direct goed nieuws, want het derde seizoen is alvast bevestigd.

Het tweede seizoen van The Gentlemen kijk je vanaf 3 september op Netflix.

2. De Eetclub

Gebaseerd op het gelijknamige boek van Saskia Noort, vertelt De Eetclub over een jong gezin dat naar Bergen verhuist en daar aansluiting vindt bij een vriendengroep met een losbandig leven. Zodra er een villa in vlammen verdwijnt en een van hen dood gaat, komen alle geheimen omhoog.

De Eetclub kijk je vanaf 10 september op Netflix.

3. Monster: The Lizzie Borden Story

Na Jeffrey Dahmer, Lyle en Erik Menendez, en Ed Gein is nu tijd voor het verhaal van Lizzie Borden. We gaan hiervoor wat verder terug in de tijd, naar 1892. Dat is het jaar waarin Lizzie Borden wordt beschuldigd van de moord op haar vader en stiefmoeder.

Monster: The Lizzie Borden Story kijk je vanaf 17 september op Netflix.

4. LEGO One Piece

Het begon met een manga, daarna een anime en inmiddels een live action serie op Netflix. Nu is het tijd voor de volgende stap in deze evolutie: LEGO. In twee afleveringen wordt het verhaal van One Piece weer in een andere vorm verteld, met unieke LEGO-humor.

LEGO One Piece kijk je vanaf 29 september op Netflix.

5. Stranger Things: Tales From ’85

Sneller dan verwacht komt Netflix al met het tweede seizoen van animatieserie Stranger Things: Tales From ’85, over nieuwe gevaren in Hawkings. Want zien de kids nou spoken, of is het wat anders?

Het tweede seizoen van Stranger Things: Tales From ’85 kijk je vanaf 17 september op Netflix.

Apple TV september 2026

In september kijk je uiteraard nog onder andere naar nieuwe afleveringen van Ted Lasso en Dark Matter. Daarnaast kun je de volgende nieuwe dingen verwachten.

Mayday

Ryan Reynolds doet waar hij het beste in is: een versie van zichzelf spelen in lollige actiefilms. In dit geval is Reynolds een Amerikaanse marinepiloot die tijdens de Koude Oorlog gevangen wordt genomen en met een ex-KGB-agent moet samenwerken om te ontsnappen.

Mayday kijk je vanaf 4 september op Apple TV.

Last Seen

Deze Australische thriller gaat over een voormalige detective die nu in een meldkamer werkt. Daar komen telefoontjes van mensen in nood binnen. Zijn leven staat op zijn kop als hij de stem van zijn dochter denkt te horen, die elf jaar geleden is verdwenen.

Last Seen kijk je vanaf 9 september op Apple TV.

Slow Horses (seizoen 6)

In het zesde seizoen van het waanzinnige Slow Horses, zijn de mislukte spionnen van Slough House zelf het doelwit. Er zit niets anders op dan met elkaar verschuilen tot het probleem is overgewaaid. Toch?

Het zesde seizoen van Slow Horses kijk je vanaf 16 september op Apple TV.

Brothers

Matthew McConaughey en Woody Harrelson spelen twee vrienden, die met hun families samen gaan wonen op een ranch in Texas. Daar komen ze er achter dat ze mogelijk broers zijn.

Brothers kijk je vanaf 23 september op Apple TV.

Prime Video september 2026

The Runner – 2 september

– 2 september Good Luck Guys: Overleven zonder filter (seizoen 4) – 3 september

– 3 september The Grand Tour – 4 september

– 4 september In the Grey – 14 september

– 14 september Neagley – 16 september

– 16 september The Love Hypothesis – 23 september

– 23 september Loverboy: Vertrouw niemand – 25 september

Disney Plus september 2026

Star Wars: The Mandalorian & Grogu – 2 september

– 2 september LEGO Star Wars The Mandalorian – 2 september

– 2 september Chad Powers (seizoen 2) – 3 september

– 3 september The Drop: A Snowfall Saga – 9 september

Videoland september 2026

The Librarians: The Next Chapter (seizoen 2) – 8 september

– 8 september Bankzitters: Overleven in het Wild – 12 september

– 12 september De Maatschap – 13 september

– 13 september The Rookie (seizoen 8) – 18 september

HBO Max september 2026

Diabolical: The Epstein Files – 3 September

– 3 September A Killer Story – 11 September

– 11 September Outlander: Blood of My Blood – 19 September

– 19 September Youth – 21 September

– 21 September De influencer goeroe – 25 september

– 25 september 4 Block Zero – 25 september

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland, HBO Max en Prime Video voor september 2026. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.