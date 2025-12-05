Is je iPhone trager geworden? Met deze iPhone-tips los je dat op!

Je hebt vast al gemerkt dat je iPhone na een tijdje een stuk trager is dan toen je hem kocht – met deze iPhone-tips kun je daar iets aan doen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone trager? Zo los je dat op!

Als je je iPhone een jaar of twee hebt, beginnen die aanvankelijke snelle prestaties af te nemen. Dit komt vooral doordat het toestel vol staat met rommel en inefficiënt werkt. Nieuwe iOS-updates introduceren vaak functies die meer bronnen vereisen en een opeenstapeling van apps op de achtergrond en vergeten instellingen vragen steeds meer van je iPhone. Met een paar eenvoudige iPhone-tips los je dat allemaal in één keer op en is je iPhone weer zo snel als je ooit gewend was!

1. Beperk ‘Ververs op achtergrond’

Er zijn best veel apps die zonder dat jij het door hebt op de achtergrond worden ververst. Ook wanneer je die apps helemaal niet gebruikt. Dit zorgt voor langzamere prestaties en trekt de batterij ook sneller leeg. Geen slecht idee dus om dit te beperken. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Algemeen’ en scrol iets naar beneden;

Tik op ‘Ververs op achtergrond’.

Hier kun je de optie helemaal uitschakelen, of alleen toestaan voor bepaalde apps. Dat laatste heeft waarschijnlijk de voorkeur, omdat het voor sommige apps belangrijk is dat ze altijd up-to-date-zijn.

2. Wis geschiedenis en websitegegevens in Safari

Als de cache van Safari vol zit met allerlei onbelangrijke informatie, wordt het surfen op internet steeds langzamer. Dit los je op met de functie ‘Wis geschiedenis en websitegevens’ en dat werkt als volgt:

Open de app Instellingen;

Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’;

Ga naar ‘Safari’ en tik erop;

Scrol een stukje en tik op ‘Wis geschiedenis en websitegegevens’.

3. Verwijder apps die je niet gebruikt

Dit is niet alleen een van de voor de hand liggende tips, het is ook een van de effectiefste. Ten eerste nemen ze waarschijnlijk meer opslagruimte in beslag dan je denkt. En hoe voller je iPhone staat, hoe langzamer hij wordt. Druk gewoon lang op een app die je wilt verwijderen en kies dan in het snelmenu dat verschijnt voor ‘Verwijder app’. Vervolgens tik je nog een keer op ‘Verwijder’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Schakel Locatievoorzieningen uit voor onbelangrijke apps

Dankzij de optie Locatievoorzieningen weet een navigatie-app of een regenradar precies waar jij je bevindt, dus dat is erg handig. Maar een game of een fotobewerkings-app hoeft dat echt niet te weten. Het kost alleen maar batterijduur en in het ergste geval wordt je iPhone er ook nog trager van. Schakel dit dus uit voor apps die het niet nodig hebben! Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op Privacy en beveiliging;

Tik op ‘Locatievoorzieningen;

Hier bepaal je per app of de functie wordt toegestaan of niet. Voor veel apps kun je de optie op ‘Nooit’ zetten, bij twijfel kies je voor ‘Bij gebruik van app’ of voor ‘Vraag volgende keer of wanneer ik deel’.

5. Zet je Live Photos om

Met een Live Photo wordt vastgelegd wat er vlak vóór en na de opname gebeurt, inclusief de audio. Hoewel dit zonder meer een leuke functie is, nemen Live Photos beduidend meer opslagruimte in beslag dan gewone foto’s. Het is daarom een goed idee om al je Live Photos weer eens te bekijken. Hebben ze de beweging niet per se nodig? Zet ze dan om naar een gewone foto’s. Zo creëer je eenvoudig meer opslagruimte.

Meer iPhone-tips?

Vond je deze iPhone-tips handig en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!