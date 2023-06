Deze functies krijgt de iPhone 15 (als we iOS 17 mogen geloven)

Apple heeft iOS 17 tijdens WWDC 2023 officieel aangekondigd met veel nieuwe functies. En het toffe is: iOS 17 verklapt stiekem al wat meer over de iPhone 15.

Dit verklapt iOS 17 over de iPhone 15

Je moet nog even tot september wachten voordat Apple de iPhone 15 officieel laat zien. Welke nieuwe functies de iPhone 15-reeks precies krijgt is nog niet bekend. Maar iOS 17 vertelt ons stiekem al wat meer over de iPhone 15.

1. Always on-scherm komt naar alle iPhones

Een van de nieuwe onderdelen in iOS 17 die wat over de iPhone 15 kunnen verklappen is de functie Stand-by. Wanneer je de iPhone kantelt en hebt aangesloten op de lader, krijg je schermvullende informatie te zien. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je jouw iPhone regelmatig op je nachtkastje legt. Je kunt hem dan als een soort informatie-hub gebruiken en verschillende soorten klokken, favoriete foto’s of widgets laten zien.

Deze functie werkt het beste met een always on-scherm, maar werkt ook op reguliere iPhones zonder dit scherm. Met het always on-scherm gaat je iPhone niet op zwart wanneer je de iPhone vergrendelt, maar zie je de tijd en de achtergrond. Deze modus verbruikt heel weinig van de batterij, maar je kunt nog steeds het scherm zien. Op dit moment is het always on-scherm alleen beschikbaar op de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max.

Als we iOS 17 mogen geloven, moet deze always on-functie eigenlijk naar alle versies van de iPhone 15 komen om het beste te werken. Wij hopen stiekem van wel, maar misschien is het nog wel iets te vroeg en moeten we nog tot de iPhone 16 of iPhone 17 wachten tot ze allemaal deze functie krijgen.

2. Dynamic Island is er straks voor iedereen

Apple heeft het Dynamic Island in iOS 17 een flinke update gegeven. Zo werken meer apps (zoals Shazam en muziekherkenning) met de nieuwe versie van de notch.

Het Dynamic Island krijgt er dus steeds meer zaken bij en lijkt met de iPhone 15 toch echt de notch te gaan vervangen bij elke versie. Daarnaast wijzen verschillende geruchten er ook op dat alle versies van de iPhone 15 een Dynamic Island gaan krijgen.

3. Camera krijgt een upgrade met nieuwe functies

Apple heeft tijdens WWDC 2023 de Apple Vision Pro aangekondigd. Deze VR-bril van Apple heeft veel weg van een (hele dure) ski-bril, maar hij kan zoveel meer. De eerste mixed reality-headset van het bedrijf is ontzettend geavanceerd en draait op het nieuwe visionOS. Deze nieuwe OS-versie is speciaal ontwikkeld voor de headset en beschikt over aangepaste versies van apps als FaceTime en Foto’s.

Een van de leuke mogelijkheden is het kijken van driedimensionale video’s in deze bril. Hierdoor lijkt het alsof je echt in de video staat. De nieuwe camera in de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max krijgen waarschijnlijk de functie om deze speciale 3D-video’s voor de Apple Vision Pro te maken.

iOS 17 kun je nu al installeren

Wil je zelf ook al aan de slag met iOS 17? Dat kan! Er is al een bèta van het besturingssysteem voor ontwikkelaars. Maar iedereen met een iPhone die ondersteuning heeft voor iOS 17 kan die versie gratis downloaden. Hoe je dat doet, lees je in onderstaand artikel.

Lees meer: iOS 17-bèta installeren – zo heb jij de nieuwe functies nu al

Nieuwe functies van iOS 17

De update zit vol toffe functies. Zo zijn de apps Telefoon, FaceTime en Berichten flink bijgewerkt. Ook de functie Stand-by (die we hierboven beschrijven) is erg leuk.

Verder heeft AirDrop een nieuwe functie met NameDrop, krijgt Safari een flinke update, de Gezondheid-app heeft nieuwe functies, Apple Music bevat gemeenschappelijke playlists en nog veel meer.

Wil je meer weten over iOS 17? Lees dan onderstaande artikelen nog even door. Je bent dan weer helemaal op de hoogte!