WhatsApp-chats beter beveiligen: zet deze instelling héél snel aan

Er worden regelmatig back-ups gemaakt van je WhatsApp-chats, alleen zijn ze standaard niet beveiligd met end-to-end-encryptie. Zo fix je dat.

Voeg beveiliging toe aan je WhatsApp-chats

WhatsApp heeft ingesteld dat alle chats automatisch met end-to-end-encryptie zijn beveiligd. Dat betekent dat ook WhatsApp zelf de inhoud van de berichten niet in kan zien, zodat je privacy gewaarborgd blijft. Je zou denken dat de kous daarmee af is, maar zo eenvoudig is het niet.

Voor de reservekopie die je van je WhatsApp-chats kunt maken, geldt dit namelijk niet. Er is wel een optie om die back-ups ook te versleutelen met end-to-end-encryptie, maar die optie staat niet standaard ingeschakeld. Wanneer je een back-up maakt, zijn je chats dus alsnog zichtbaar voor WhatsApp en Apple.

Zo werkt het

Gelukkig is het heel eenvoudig om die end-to-end-encryptie voor de back-ups van je WhatsApp-chats handmatig in te schakelen. Wanneer je dat hebt gedaan, heb jij alleen toegang tot de back-up. Zelfs WhatsApp en Apple kunnen de inhoud van de back-ups dan niet meer inzien. Op deze manier weet je dus zeker dat al jouw gesprekken op WhatsApp echt goed beveiligd zijn. Het instellen van end-to-end-encryptie voor de back-ups van je WhatsApp-chats gaat als volgt:

Open WhatsApp en tik rechtsonder op ‘Instellingen’; In de lijst tik je op ‘Chats’ en dan op ‘Back-up chats’; Tik op ‘End-to-end-versleuteling’; Tik op ‘Gebruik passkey’ en dan op ‘Gebruik mijn passkey’; Tot slot tik je nog op ‘Gebruik passkey’.

Wanneer je dit hebt ingesteld, zal WhatsApp de bestaande back-ups alsnog gaan versleutelen. Aangezien deze back-ups doorgaans nogal flinke bestanden zijn, is de app daar wel een tijdje mee bezig. Dit gaat echter automatisch, je hoeft er niet op te wachten.

