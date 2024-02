GTST gemist: zo kun je alle afleveringen gratis terugkijken

Heb je de nieuwste aflevering van GTST gemist en wil je hem gratis terugkijken? Wij vertellen je hoe je dat het makkelijkst doet (ook op je iPhone en iPad)!

GTST gemist: zo kun je afleveringen gratis terugkijken

Als echte fan van Goede Tijden Slechte Tijden zit je natuurlijk elke maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond aan de buis gekluisterd. Maar soms komt het wel eens voor dat je een aflevering hebt gemist. Dat is natuurijk ontzettend vervelend, maar gelukkig is het vrij makkelijk om een aflevering van GTST gratis terug te kijken.

Wanneer je een aflevering hebt gemist van GTST, kun je die terugkijken met TV gemist. Dit is een onderdeel van de streamingdienst Videoland. Zonder een betaald abonnement kun je tot zeven dagen programma’s terugkijken.

Dit is jammer genoeg niet zo voor de populaire soap uit Meerdijk. Ook andere soaps zoals The Bold and the Beautiful zijn niet met een gratis account opnieuw te kijken. Voor het terugkijken van een GTST-aflevering heb je een betaald account nodig. Maar ook hiermee kun je toch (tijdelijk) gratis kijken.

Wanneer je een betaald account bij Videoland aanmaakt mag je namelijk veertien dagen gratis kijken. Het enige dat je moet doen is een betaalwijze selecteren en 1 eurocent overmaken.

Volg onderstaande stappen om een account aan te maken.

Surf naar de website van TV gemist bij Videoland;

Klik op ‘Kies TV gemist’;

Kies voor ‘Alle series en films’;

Selecteer de optie ‘Basis’ en klik op ‘Ik kies Basis’;

Vul je e-mailadres in en tik op ‘Volgende’;

Kies een wachtwoord en gebruik in ieder geval 1 hoofdletter, 1 kleine letter en minaal 8 tekens;

Doorloop de rest van de vragen en vul de gegevens in;

Check het e-mailadres dat je hebt opgegeven en klik op de bevestiginslink;

Klik op ‘Door naar laatste stap’ en vul je betaalmethode in;

Voltooi eenmalig de transactie van één cent.

Wanneer je een betaald account hebt gemaakt. Kun je het account ook meteen weer opzeggen. Je kunt dan veertien dagen gratis GTST terugkijken zonder dat je iets moet betalen. Na de veertien dagen wordt je account automatisch omgezet naar een gratis account waarmee je tv-programma kunt terugkijken, maar geen films en series and Goede Tijden Slechte Tijden.

Om Videoland op te zeggen log in op website. Daarna klik je op het tandwieltje rechtsboven. Ga aan de linkerkant naar ‘Abonnement’ en kies voor ‘Abonnement opzeggen’.

