Je iPhone heeft een noodgeval-knop en daar durf je waarschijnlijk niet op te tikken. Toch moet je dat zomaar eens een keer doen.

Hotline met 112?

Je bent hem vast weleens tegengekomen als je je iPhone wilt ontgrendelen: in het scherm waar je toegangscode kunt invoeren, staat linksonder de knop ‘Noodgeval’. Daar ga je natuurlijk niet op tikken, want voordat je het weet heb je een hotline met 112 – tenminste, dat dénk je. Maar dat is niet hoe het werkt.

Meestal zie je de Noodgeval-knop niet eens. Als jij je iPhone oppakt en hem ontgrendelt met bijvoorbeeld Face ID, dan flits je namelijk aan het betreffende scherm voorbij. In principe is de knop ook niet bedoeld voor jou, maar voor degene die jouw iPhone vindt als jij in een noodgeval verkeert. Andersom kan zoiets natuurlijk ook gebeuren, en dan is het wel zo handig om te weten hoe die knop werkt.

Noodgeval-knop werkt op twee manieren

Achter de Noodgeval-knop gaan twee opties schuil. Je kunt er inderdaad 112 (of een ander telefoonnummer) mee bellen in geval van nood – maar dat gebeurt echt niet direct als je de knop indrukt. Daarnaast kun je hier iemands medische ID mee oproepen, met daarop zaken als naam, leeftijd en contactpersoon bij noodgevallen. Even uitproberen dus!

Wij leggen je hieronder uit hoe je de functie kunt uitproberen met je eigen iPhone. Maar loop je bij stap twee vast omdat Face ID je iPhone automatisch ontgrendelt? Probeer het dan eens met andermans iPhone.

112 bellen via de Noodgeval-knop

De Noodgeval-knop op je iPhone is – zoals de naam al doet vermoeden – bedoelt voor noodsituaties. Het kan in zulke situaties belangrijk zijn om het alarmnummer te bellen. Dat doe je als volgt op je iPhone:

Pak de iPhone op zodat het vergrendelscherm actief wordt;

Druk op de thuisknop, maar met een vinger die je niet hebt vastgelegd voor Touch ID. Op een iPhone zonder thuisknop veeg je het scherm omhoog zonder ernaar te kijken. Het scherm voor de toegangscode verschijnt;

Linksonder staat noodgeval: tik hierop;

Toets een telefoonnummer in, bijvoorbeeld 112, en druk op de grote groene knop om te bellen.

Medische ID inzien via de Noodgeval-knop

112 is niet de enige optie die verstopt zit achter de Noodgeval-knop. Ook de Medische ID kan van pas komen in noodsituaties. Die vind je als volgt:

Pak de iPhone op zodat het vergrendelscherm actief wordt. Druk op de thuisknop, maar met een vinger die je niet hebt vastgelegd voor Touch ID. Op een iPhone zonder thuisknop veeg je het scherm omhoog zonder ernaar te kijken. Het scherm voor de toegangscode verschijnt. Linksonder staat Noodgeval: tik hierop. Linksonder staat Medische ID: tik hierop. Zo krijg je de meest relevante informatie over de eigenaar van de iPhone.

De Noodgeval-knop op je iPhone geeft zo toegang tot twee belangrijke functies. Zeker het Medische ID kan goed van pas komen in noodsituaties, zodat je allergieën en andere relevante informatie direct kunt zien.