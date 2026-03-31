Deze iPhone-instelling verbruikt véél batterij – zo schakel je ‘m uit

Op je iPhone staan veel instellingen standaard aan, waarvan er één heel veel batterij verbruikt. Schakel deze functie daarom direct uit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-instelling batterij

Gaat jouw iPhone steeds sneller leeg? In dat geval is de kans groot dat je de instellingen van je iPhone moet aanpassen. Je iPhone heeft veel functies die standaard ingeschakeld zijn. Daar komen ieder jaar meer functies bij met de nieuwe softwareversies die Apple uitbrengt. Toch is het niet altijd slim om alle instellingen in te schakelen, want bepaalde features zorgen er juist voor dat de batterij van je iPhone nóg sneller leeg gaat.

Eén van die instellingen heeft te maken met het scherm van je iPhone. Dat scherm verbruikt veel energie en zorgt ervoor dat de accu van je iPhone sneller leeg gaat. Het is daarom belangrijk om te voorkomen dat het display onnodig actief is. Bij veel iPhones is dat niet het geval, want het scherm wordt automatisch geactiveerd door erop te tikken of vegen. Deze iPhone-instelling kan heel handig zijn, maar zorgt er juist voor dat het scherm vaak onnodig actief is en de batterij sneller leeg gaat.

Tekst gaat verder onder de video.

Zo schakel je de functie uit

Op de iPhone X en nieuwer staat de instelling ‘Tik of veeg om te activeren’ standaard ingeschakeld. Met deze functie zet je het scherm aan door er simpelweg op te tikken of erover te vegen. Dat is heel handig, maar deze instelling zorgt er ook voor dat je het display vaak per ongeluk activeert. Je iPhone reageert op iedere aanraking, waardoor de batterij een stuk sneller leeg gaat. Wil je dat voorkomen? Pas dan de volgende instellingen aan:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Ga naar ‘Toegankelijkheid’; Kies voor ‘Aanraken’; Schakel ‘Tik of veeg om te activeren’ uit.

Heb je deze instelling op je iPhone uitgeschakeld? Je kunt het scherm dan niet meer aanzetten door erop te tikken of te vegen. In plaats daarvan gebruik je de vergrendelknop aan de zijkant van je iPhone. Dat is zeker in het begin even wennen, maar zo zorg je er wel voor dat de batterij van je iPhone veel langer meegaat. Het scherm verbruikt veel stroom, dus het is belangrijk om deze zo min mogelijk te onnodig te activeren.

Met het uitschakelen van deze iPhone-instelling gaat de batterij van je iPhone weer wat langer mee. Een soortgelijke functie is ‘Til op om te activeren’, die is bedoeld om het scherm automatisch te activeren als je jouw iPhone optilt. Schakel deze uit onder ‘Instellingen > Scherm en helderheid > Til op om te activeren’ om nog meer op je batterij te besparen. Hoe minder het scherm onnodig actief is, hoe langer je iPhone meegaat.

Door deze iPhone-instellingen uit te schakelen zorg je ervoor dat de batterij het einde van de dag gemakkelijker haalt. Dit is vooral aan te raden als je een oudere iPhone hebt, waarbij de batterijconditie is verslechterd. Met deze kleine aanpassingen verbeter je de batterijduur van je toestel.