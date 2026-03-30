Benzineprijzen veel te hoog? Zet deze Google Maps-functie direct aan

Ben je steeds meer geld kwijt nu de benzineprijzen blijven stijgen? Zet deze functie in Google Maps dan direct aan, om benzine te besparen!

Benzine besparen met Google Maps

De afgelopen jaren zijn de benzineprijzen flink gestegen. In de laatste weken zijn die prijzen nóg hoger geworden door geopolitieke spanningen. Ben jij veel onderweg met de auto? Dan is de kans heel groot dat je veel meer geld hebt uitgegeven aan de pomp. Alle brandstofprijzen zijn hoger geworden, voor zowel benzine als diesel betaal je veel meer dan een aantal jaren geleden. Google Maps heeft daarom een handige functie, waarmee je veel benzine kunt besparen.

In Google Maps heb je toegang tot een reeks handige functies. Zo kun je bepaalde wegen vermijden en is het mogelijk om Spotify te koppelen aan de navigatiedienst. Een andere feature komt nu heel goed van pas, want je kunt in Google Maps kiezen voor brandstofzuinige routes. Met deze optie volg je in Google Maps altijd de route die de minste benzine of diesel verbruikt, zonder in te leveren op de reistijd.

Brandstofzuinige routes inschakelen

Brandstofzuinige routes in Google Maps is een gemakkelijke manier om langer met je tank te doen. Met deze functie ingeschakeld kiest Google Maps altijd voor de route die de minste brandstof verbruikt. De navigatiedienst houd daarbij rekening met de aankomsttijden, zodat de brandstofzuinige route niet zorgt voor een (veel) langere reistijd. Klinkt dat goed? Schakel dan de volgende functie in bij Google Maps:

Open Google Maps; Tik op je profielfoto rechtsboven in beeld; Kies voor ‘Instellingen’; Ga naar ‘Navigatie’; Veeg omlaag en schakel ‘Voorkeur voor brandstofzuinige routes’ in.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je de functie in Google Maps ingeschakeld? In dat geval verschijnt de brandstofzuinige route automatisch als je een bestemming hebt ingevoerd. Je herkent deze optie aan het groene blaadje naast de reistijd. Vaak is de brandstofzuinige route niet de kortste route, maar wel de efficiëntste manier om je bestemming te bereiken. Google Maps houdt daarbij rekening met het verkeer, de eenvoud van de routes en de toestand van de wegen om benzine en diesel te besparen.

Deze functie in Google Maps is een hele gemakkelijke manier om minder brandstof te verbruiken. Je bent met de brandstofzuinige route vaak iets langer onderweg, maar dat heeft als voordeel dat je minder snel hoeft te tanken. Zeker met de huidige benzineprijzen is dat geen overbodige luxe, zo zorgt Google Maps ervoor dat je benzinegeld bespaart. Het is daarom verstandig om de instellingen van Google Maps direct aan te passen.

Gebruik je liever Apple Kaarten? Dan hebben we slecht nieuws, want de navigatiedienst van Apple biedt geen ondersteuning voor brandstofzuinige routes. Als je benzine of diesel wilt besparen ben je aangewezen op de functie in Google Maps. Heb je de instellingen van Google Maps aangepast? Kies voortaan bij iedere route dan voor de bestemming met het groene blaadje ernaast, zodat je minder brandstof verbruikt tijdens je autorit.