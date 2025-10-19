iPhone 17 Pro: scherp geprijsd en inruilvoordeel!

Bekijk actie

Sluit nóóit alle apps af op je smartphone (om dit grote nadeel)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
19 oktober 2025, 14:37
3 min leestijd
Sluit nóóit alle apps af op je smartphone (om dit grote nadeel)

Sluit jij regelmatig alle apps af op je smartphone? Dat kun je beter niet doen, want het heeft meer nadelen dan voordelen. Zo zit dat!

Lees verder na de advertentie.

Apps geforceerd afsluiten

Veeg je wel eens omhoog op je iPhone, om te zien welke applicaties je recent hebt gebruikt? Op de iPhone en vrijwel alle smartphones kun je deze apps geforceerd afsluiten. Bij de iPhone doe je dat door alle apps omhoog te vegen in het overzicht, ze worden op die manier direct afgesloten. Op welke manier je apps geforceerd kunt afsluiten verschilt per smartphone. Veel gebruikers doen dit vrijwel dagelijks, terwijl dat helemaal niet aan te raden is.

Het geforceerd sluiten van applicaties heeft meer nadelen dan voordelen. In tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt, blijven apps niet op de achtergrond draaien. Wanneer je een app niet meer gebruikt, wordt deze als het ware bevroren. Op deze manier verbruiken applicaties op de achtergrond vrijwel geen stroom, dus het is niet nodig om ze af te sluiten als je op je batterij wilt besparen. Sterker nog: je smartphone gaat juist sneller leeg als je alle apps continu afsluit.

iphone apps afsluiten

Meer nadelen dan voordelen

Heb je alle applicaties op je smartphone geforceerd afgesloten? In dat geval moeten ze compleet opnieuw opgestart worden als je ze daarna weer gebruikt. Dat is het grote verschil met inactieve apps op de achtergrond, daarvan onthoudt je smartphone waar je gebleven was. Open je deze applicaties weer? In dat geval hoeft de software niet opnieuw opgestart te worden, maar kun je vaak weer verdergaan waarmee je bezig was.

Als je een applicatie geforceerd hebt afgesloten, moet deze vervolgens weer volledig opnieuw worden opgestart. Dat vraagt meer van de accu van je smartphone, omdat alle gegevens opnieuw geladen moeten worden. Het kost veel minder energie om een ‘bevroren’ app op de achtergrond weer te herstarten. Sluit je regelmatig alle apps op je smartphone? Dat kun je dus beter niet doen, want dat zorgt er juist voor dat je telefoon sneller leeg gaat.

apps afsluiten

Soms tóch voordelig

Wil je voorkomen dat je smartphone te snel leeg gaat? Sluit alle applicaties dan niet geforceerd af, omdat ze vervolgens helemaal opnieuw moeten worden opgestart. In sommige gevallen kan het wel verstandig zijn om een enkele app geforceerd af te sluiten. Wanneer een app vastloopt of niet naar behoren werkt, is het slim om de software volledig te sluiten. Vaak verhelp je fouten door software opnieuw op te starten, dan kan het dus wél handig zijn om de app even te stoppen.

Een enkele applicatie geforceerd afsluiten kan dus geen kwaad, maar doe dit niet bij alle apps. Dit is overigens niet afhankelijk van het besturingssysteem of de smartphone die je gebruikt, zowel bij Android-toestellen als iPhones verbruiken applicaties op de achtergrond vrijwel geen stroom. Daarop zijn de softwaresystemen ingericht, die juist meer moeite hebben met het telkens opnieuw opstarten van apps.

Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je meer uit je smartphone haalt!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Basisinstellingen iPhone Apple

Bekijk ook

3 problemen waar je in iOS 26 tegenaan loopt en hoe je ze oplost!

3 problemen waar je in iOS 26 tegenaan loopt en hoe je ze oplost!

17 oktober 2025

Deze 3 functies van Apple Kaarten moet je inschakelen (en hier vind je ze)

Deze 3 functies van Apple Kaarten moet je inschakelen (en hier vind je ze)

17 oktober 2025

Batterijbesparing op de iPhone 17 (en eerder): deze 7 tips helpen écht

Batterijbesparing op de iPhone 17 (en eerder): deze 7 tips helpen écht

15 oktober 2025

Spotify krijgt langverwachte feature – en die maakt de app veel veiliger

Spotify krijgt langverwachte feature – en die maakt de app veel veiliger

15 oktober 2025

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren