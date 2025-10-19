Sluit nóóit alle apps af op je smartphone (om dit grote nadeel)

Sluit jij regelmatig alle apps af op je smartphone? Dat kun je beter niet doen, want het heeft meer nadelen dan voordelen. Zo zit dat!

Apps geforceerd afsluiten

Veeg je wel eens omhoog op je iPhone, om te zien welke applicaties je recent hebt gebruikt? Op de iPhone en vrijwel alle smartphones kun je deze apps geforceerd afsluiten. Bij de iPhone doe je dat door alle apps omhoog te vegen in het overzicht, ze worden op die manier direct afgesloten. Op welke manier je apps geforceerd kunt afsluiten verschilt per smartphone. Veel gebruikers doen dit vrijwel dagelijks, terwijl dat helemaal niet aan te raden is.

Het geforceerd sluiten van applicaties heeft meer nadelen dan voordelen. In tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt, blijven apps niet op de achtergrond draaien. Wanneer je een app niet meer gebruikt, wordt deze als het ware bevroren. Op deze manier verbruiken applicaties op de achtergrond vrijwel geen stroom, dus het is niet nodig om ze af te sluiten als je op je batterij wilt besparen. Sterker nog: je smartphone gaat juist sneller leeg als je alle apps continu afsluit.

Meer nadelen dan voordelen

Heb je alle applicaties op je smartphone geforceerd afgesloten? In dat geval moeten ze compleet opnieuw opgestart worden als je ze daarna weer gebruikt. Dat is het grote verschil met inactieve apps op de achtergrond, daarvan onthoudt je smartphone waar je gebleven was. Open je deze applicaties weer? In dat geval hoeft de software niet opnieuw opgestart te worden, maar kun je vaak weer verdergaan waarmee je bezig was.

Als je een applicatie geforceerd hebt afgesloten, moet deze vervolgens weer volledig opnieuw worden opgestart. Dat vraagt meer van de accu van je smartphone, omdat alle gegevens opnieuw geladen moeten worden. Het kost veel minder energie om een ‘bevroren’ app op de achtergrond weer te herstarten. Sluit je regelmatig alle apps op je smartphone? Dat kun je dus beter niet doen, want dat zorgt er juist voor dat je telefoon sneller leeg gaat.

Soms tóch voordelig

Wil je voorkomen dat je smartphone te snel leeg gaat? Sluit alle applicaties dan niet geforceerd af, omdat ze vervolgens helemaal opnieuw moeten worden opgestart. In sommige gevallen kan het wel verstandig zijn om een enkele app geforceerd af te sluiten. Wanneer een app vastloopt of niet naar behoren werkt, is het slim om de software volledig te sluiten. Vaak verhelp je fouten door software opnieuw op te starten, dan kan het dus wél handig zijn om de app even te stoppen.

Een enkele applicatie geforceerd afsluiten kan dus geen kwaad, maar doe dit niet bij alle apps. Dit is overigens niet afhankelijk van het besturingssysteem of de smartphone die je gebruikt, zowel bij Android-toestellen als iPhones verbruiken applicaties op de achtergrond vrijwel geen stroom. Daarop zijn de softwaresystemen ingericht, die juist meer moeite hebben met het telkens opnieuw opstarten van apps.

