Veel apps verzamelen (én delen) jouw gegevens – zo voorkom je dat

Veel apps verzamelen én delen meer gegevens van je dan je denkt. Wil je dat voorkomen? Schakel dan deze functie uit!

Apps verzamelen véél gegevens

Heb je veel verschillende applicaties op je iPhone staan? Dan is de kans groot dat er meer informatie van je wordt verzameld dan je weet. Vrijwel alle apps registreren bepaalde gegevens over jou en je apparaat. Dat is niet alleen informatie als je naam en e-mailadres, maar ook persoonlijke gegevens als je gebruikers-ID of het ID van je toestel. Het verzamelen van deze informatie door applicaties wordt ook wel tracking genoemd.

Apps slaan deze gegevens van gebruikers natuurlijk niet zonder reden op. Ontwikkelaars achter de applicaties gebruiken deze informatie om gerichte reclames te tonen. Advertenties worden gebaseerd op je interesses en persoonlijke kenmerken, zodat de kans groter is dat je op de reclames tikt. Dat is niet het enige, want ontwikkelaars kunnen er ook voor kiezen om deze informatie te delen met datahandelaars. Zij verdienen in dat geval geld aan jouw gegevens.

Tracking uitschakelen

Wil je jouw gegevens beter beschermen? In dat geval biedt Apple een handige functie, want het is mogelijk om tracking door applicaties uit te schakelen. Sinds iOS 14 kun je trackingverzoeken voor applicaties uitschakelen, zodat ze geen persoonlijke informatie van je verzamelen. Ben je benieuwd hoe je dat doet? Op deze manier voorkom je dat apps persoonlijke gegevens van je verzamelen:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Privacy en beveiliging’; Tik op ‘Tracking’; Zet de schakelaar achter ‘Sta trackingverzoeken van apps toe’ uit.

Heb je de schakelaar uitgezet? Trackingverzoeken van alle applicaties worden in de toekomst automatisch afgewezen. Dat betekent dat ze standaard geen toestemming hebben om bepaalde gegevens van je te verzamelen en op te slaan. Ontwikkelaars achter deze apps krijgen dus geen toegang tot persoonlijke gegevens en kunnen deze ook niet doorverkopen aan datahandelaars. Het uitschakelen van tracking is daarom één van de belangrijkste functies op je iPhone om voor je eigen veiligheid uit te schakelen.

Bij apps én websites

Met het uitschakelen van trackingverzoeken zijn alle gegevens op je iPhone weer iets beter beschermd. Gebruik je ook andere apparaten van Apple, zoals een iPad? Dan moet je tracking door apps handmatig uitschakelen op ieder toestel. Je vindt de functie op de iPad op dezelfde plek als op de iPhone. Ga naar ‘Instellingen > Privacy en beveiliging > Tracking’ en zet de schakelaar achter ‘Sta trackingverzoeken van apps toe’ uit.

Je activiteit wordt overigens niet alleen in applicaties afgeschermd voor ontwikkelaars, ook websites krijgen geen toegang meer tot belangrijke informatie als je gebruikers-ID en het ID van je apparaat. Zo voorkom je dat apps én websites gegevens van je verzamelen. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over je iPhone? Hier vertellen we welke functies je nog meer moet aanpassen om je iPhone veiliger te maken! Bekijk hier meer tips: