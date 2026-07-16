Review Mojogear VS4: niet één, maar twee schermen voor je iPhone

Met de Mojogear VS4 heeft je iPhone zowel aan de voor- als achterkant een scherm, maar wat kun je daar precies mee? Dat lees je in onze review van de Mojogear VS4!

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Pluspunten Tweede scherm voor je iPhone

Tweede scherm voor je iPhone Draadloze verbinding

Draadloze verbinding Prima accuduur

Prima accuduur Touchscreen (bij de duurdere versie)

Touchscreen (bij de duurdere versie) Snelle bevestiging met MagSafe Minpunten Kleine vertraging bij 4K-opnames

Kleine vertraging bij 4K-opnames Afwijkend beeldformaat

Mojogear VS4

Maak je regelmatig foto’s en video’s met je iPhone? Dat doe je natuurlijk het liefst met de beste camera van je iPhone. Apple heeft de frontcamera van de iPhone afgelopen jaar verbeterd, maar de beste camera’s vind je nog steeds aan de achterzijde van het toestel. Beeldmateriaal maken met die camera’s kan een uitdaging zijn, zeker als je jezelf in beeld probeert te krijgen. De Mojogear VS4 biedt daar nu een oplossing voor, want je hebt met dit apparaat een scherm aan de voor- én achterkant van je iPhone.

De Mojogear VS4 is een extra 3,97-scherm, dat je met behulp van MagSafe aan de achterzijde van je iPhone bevestigt. Het compacte display spiegelt het scherm van je iPhone, zodat je de hoofdcamera van het toestel kunt gebruiken en precies ziet wat er binnen het beeld past. Je haalt de Mojogear VS4 voor 74,95 euro in huis, maar wat krijg je precies voor die prijs? Dat lees je in onze review van de Mojogear VS4!

Tekst gaat verder onder de video.

Het scherm verbinden

De Mojogear VS4 is een extra monitor voor je iPhone en werkt met een draadloze verbinding. Je hebt dus geen kabel nodig om het apparaat met je iPhone te verbinden, al blijft een kabeltje wel nodig om de monitor op te laden. Het verbinden met je iPhone gebeurt via AirPlay en Bluetooth. Wanneer je de Mojogear VS4 opstart verschijnt er direct een stappenplan in beeld, waarin verteld wordt hoe dat in zijn werk gaat. Met dit scherm wordt uitgelegd welk kanaal je moet gebruiken bij de monitor en waar je AirPlay op je iPhone vindt.

Het verbinden met de Mojogear VS4 kan ondanks dit stappenplan even zoeken zijn. We merkten dat dit vooral afhankelijk was van AirPlay op onze iPhone, de technologie van Apple kan nog wel eens haperen. Werkt AirPlay naar behoren? Dan is de verbinding met de Mojogear VS4 zo gemaakt. Voor de Bluetooth-verbinding geldt hetzelfde: de monitor verschijnt vrijwel direct in de lijst met apparaten die in de buurt zijn.

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De verbinding tussen de iPhone en de Mojogear VS4 is erg stabiel en valt niet weg. Dat is ook wel fijn, zo hoef je tijdens het maken van foto’s of video’s geen zorgen te hebben over eventuele verbinding met de problemen. Dat geldt ook als het automatische slot op je iPhone wordt geactiveerd, de verbinding met de Mojogear VS4 blijft dan in stand. Het touchscreen blokkeert wel, zodat de gegevens op je iPhone veilig blijven. Dit is wat ons betreft een groot voordeel, want je hoeft niet telkens opnieuw te verbinden als je iPhone even is vergrendeld.

Het apparaat heeft een afmeting van 104×63×13,6 millimeter en weegt slechts 113 gram. Daar is goed over nagedacht, want zo past de extra monitor perfect onder de lenzen van de iPhone. Zelfs met het bredere camera-eiland van de iPhone 17 Pro (Max) is het bevestigen van de monitor geen probleem. Het apparaat blijft stevig zitten met behulp van MagSafe. Heeft je telefoon geen MagSafe? Dan krijg je een magneet erbij geleverd, die je op je telefoon(hoesje) kunt plakken. Zo werkt de extra monitor met vrijwel alle toestellen.

Touchscreen

De monitor van Mojogear is beschikbaar in twee uitvoeringen. Voor de voordeligere variant (de VS3) betaal je 64,95 euro, maar dan krijg je geen touchscreen bij de monitor. Voor tien euro meer is dat wél het geval en dat is het prijsverschil zeker waard. We hebben voor deze review de Mojogear VS4 met touchscreen gebruikt en het aanraakgevoelige scherm is een groot voordeel. Je ziet zo niet alleen het scherm van je iPhone aan de voor- en achterkant, maar kunt dit display ook van beide kanten bedienen.

Het activeren van het touchscreen is wel even zoeken. In de bijgeleverde handleiding worden wel stappen genoemd, maar een video van Mojogear zelf biedt een snellere oplossing. Op de iPhone dient onder ‘Instellingen > Toegankelijkheid > Zoomen’ de zoomfunctie ingeschakeld te worden om het touchscreen te gebruiken. Na het aanpassen van de instellingen werkt het touchscreen naar behoren, zelfs de geavanceerdere gebaren worden geregistreerd op de monitor.

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Zo is het mogelijk om applicaties te sluiten, terug te gaan in een app of het Bedieningspaneel te openen via de Mojogear VS4. Het touchscreen beperkt zich dus niet tot enkel het aantikken van bepaalde functies. Je kunt zo meer dan alleen foto’s en video’s maken, want het is mogelijk om je iPhone volledig te bedienen. Op die manier heb je ook toegang tot alle geavanceerde functies van de Camera-app op je iPhone. Die kun je eenvoudig aanpassen op de Mojogear VS4 met touchscreen.

Enige minpunt: het 3,97-inch scherm heeft afwijkende afmetingen, waardoor het display vrij brede zwarte balken heeft aan de zijkant. Dat is wel op te lossen door het beeld breder te maken, maar dan valt een deel van het iPhone-scherm helaas weg. De Mojogear VS4 had bovendien een iets hogere schermhelderheid mogen hebben, maar is over het algemeen goed afleesbaar.

Foto’s en video’s maken

De Mojogear VS4 is vooral bedoeld om eenvoudiger foto’s en video’s te maken met de achtercamera van je iPhone. Na het gebruiken van de extra monitor kunnen we zeggen dat het een enorm handig hulpmiddel is voor het maken van beeldmateriaal. Op het scherm zie je precies wat er binnen het kader van de camera valt, waardoor je geen opnames meer opnieuw hoeft te schieten door problemen met de kadering. Het vastleggen van foto’s en video’s gebeurt met het touchscreen op de Mojogear VS4, op de iPhone of met de bijgeleverde afstandsbediening.

Er is weinig vertraging tussen het beeld op de externe monitor en het display van de iPhone. Zo worden (camera)beelden vrij accuraat getoond, al is er bij het opnemen van 4K-video’s wel een lichte vertraging. Dat is eenvoudig te verhelpen volgens Mojogear, door de Blackmagic Camera-app te gebruiken valt de vertraging weer weg. Op die manier werkt het inderdaad prima, al was het mooier geweest als hiervoor geen externe applicatie nodig was. Beelden kijk je terug op je iPhone of de Mojogear VS4, die ook is overzien van speakers.

De Mojogear VS4 beschikt over een batterij met 1500 mAh en gaat drie tot vier uur mee na één keer opladen. In praktijk houdt het apparaatje het lang genoeg vol, we hebben zelden met een lege accu gezeten. De externe monitor geeft tijdig een melding van een te laag batterijpercentage, je hebt daarna nog even om je opname af te maken. Over de accuduur zijn we dan ook erg te spreken, we zijn bij langere opnames niet tegen problemen aangelopen.

Conclusie

De Mojogear VS4 is een mooie toevoeging aan je iPhone als je regelmatig foto’s of video’s maakt met de achtercamera’s. Met het 3,97-scherm zie je precies wat de camera’s vastleggen, ook als de achterkant van je iPhone naar jou is gericht. Een touchscreen aan de voor- én achterkant van de iPhone komt bij opnames goed van pas. Dat touchscreen krijg je alleen bij de Mojogear VS4, maar het kleine prijsverschil met de VS3 maakt die upgrade het wat ons betreft absoluut waard. Met de Mojogear VS4 wordt het opnemen van video’s veel gemakkelijker. Je bevestigt het apparaat eenvoudig met behulp van MagSafe, de verbinding werkt met AirPlay en Bluetooth. De verbinding tussen de Mojogear VS4 en iPhone is stabiel, al kan er lichte vertraging optreden bij het opnemen van 4K-video’s. Het externe scherm beschikt over speakers en heeft een prima accuduur. Al met al is dit apparaat een hele mooie optie voor alle gebruikers die graag foto’s en video’s in de hoogste kwaliteit maken en niet afhankelijk willen zijn van de frontcamera van de iPhone.

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