Review: deze compacte powerbank van Buddi neem je overal mee naar toe

Buddi heeft een wel heel compacte powerbank uitgebracht, maar hoe goed werkt die? Dat lees je in onze review van de Buddi Connect Pro!

Pluspunten Compact en strak ontwerp

Compact en strak ontwerp Makkelijk mee te nemen

Makkelijk mee te nemen Ondersteuning voor Qi2

Ondersteuning voor Qi2 Meer dan goed capaciteit

Meer dan goed capaciteit 5 jaar garantie Minpunten Gevoelig voor vlekken en krasjes

Gevoelig voor vlekken en krasjes Eén usb-c-poort

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Buddi Connect Pro

Ga jij deze zomer op reis? Of heb je juist een festival op de planning staan? Je kunt tegenwoordig niet meer zonder een powerbank op pad. Het maken van foto’s en video’s in hoge kwaliteit kost veel batterij en zeker met de hitte heeft je iPhone het zwaar te verduren. Met een powerbank voorkom je dat je iPhone het einde van de dag niet meer haalt door een lege batterij, maar welke moet je in 2026 kiezen?

Het aanbod van powerbanks is inmiddels gigantisch, waardoor het moeilijk kan zijn om de juiste keuze te maken. Buddi heeft nu een interessante powerbank uitgebracht, die wel heel compact is. De Buddi Connect Pro is slechts 8 millimeter dun bij een capaciteit van 5000 mAh, de uitvoering met 10.000 mAh is iets dikker. Hoe goed presteert een powerbank die zó dun is? Dat hebben we voor je getest tijdens een weekend weg zonder stroomvoorzieningen!

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Compact ontwerp

Buddi heeft de Connect Pro in twee uitvoeringen uitgebracht. Je kunt kiezen voor 5000 mAh of 10.000 mAh. Laatstgenoemde is de iets forsere variant en weegt 190 gram, maar past alsnog gemakkelijk op de achterkant van je iPhone. De uitvoering met 5000 mAh is slechts 8 millimeter dun en weegt 128 gram. De smallere uitvoering is zó dun, dat we tijdens het weekend weg amper merkten dat de powerbank van Buddi in onze broekzak zat. De behuizing is voorzien van ledlampjes, die tonen hoeveel batterijcapaciteit er nog beschikbaar is.

Door het compacte ontwerp neem je de powerbanks probleemloos overal mee naar toe. Buddi heeft gekozen voor een strak ontwerp, dat beschikbaar is in een zwarte of titanium kleur. Wij zijn erg te spreken over het ontwerp, de powerbanks zien er modern en luxe uit. Wel viel ons op dat je bij de zwarte uitvoering vingerafdrukken wat beter ziet, terwijl de titanium versie juist gevoeliger is voor krasjes. Nu hebben we de powerbanks ook meegenomen naar een meerdaags festival, dus het aantal krasjes blijft natuurlijk vooral afhankelijk van je eigen gebruik.

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Meer dan genoeg capaciteit

Het belangrijkste bij een powerbank is natuurlijk de capaciteit. Die bepaal je bij de Buddi Connect Pro zelf, afhankelijk van het doel van de powerbank. Wij hebben het apparaat getest op een meerdaags festival, waar helemaal geen stroomvoorzieningen waren. Voor het opladen van onze iPhone én Apple Watch waren we dus afhankelijk van de Buddi Connect Pro met 5.000 mAh en met 10.000 mAh. Die hadden we achteraf gezien niet beide nodig gehad, want de uitvoering met 10.000 mAh heeft al voldoende stroom voor een weekend weg.

Na vier dagen zonder stroom kunnen we zeggen dat de powerbanks van Buddi meer dan genoeg capaciteit hebben. De variant met 10.000 mAh is vooral handig om je iPhone en Apple Watch ’s nachts op te laden, de dunnere uitvoering neem je sneller mee overdag. De uitvoering met 10.000 mAh van de Buddi Connect Pro heeft genoeg capaciteit om de iPhone 17 Pro ongeveer drie tot vier keer op te laden. Met de slankere variant kun je de iPhone 17 Pro twee keer volledig opladen.

Opladen doe je met de usb-c-poort of MagSafe. Alle uitvoeringen van de powerbank beschikken over MagSafe, zodat je de Buddi Connect Pro eenvoudig op je iPhone plakt. Die blijft enorm goed zitten, ook als je de iPhone met powerbank in je broekzak doet. We hadden wel graag nog een tweede usb-c-poort gezien, zodat je twee apparaten op hetzelfde moment bekabeld kunt opladen. Zo kun je bijvoorbeeld twee Apple Watches tegelijk opladen, nu ben je beperkt tot de enkele usb-c-poort en de MagSafe aansluiting.

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Qi2-ondersteuning

De Buddi Connect Pro heeft niet alleen MagSafe, maar ook ondersteuning voor Qi2. Dit is de opvolger van Qi1 en maakt draadloos snelladen mogelijk. Bij de meeste iPhones kun je zo snelladen tot 15W. Wat ons betreft is snelladen een groot voordeel, zeker bij een meerdaags festival of dagje weg wil je de iPhone niet langdurig opladen. Dat is met de Buddi Connect Pro ook niet nodig, want die zorgt ervoor dat de iPhone binnen korte tijd weer voldoende batterijpercentage heeft.

Nog een voordeel van Qi2-ondersteuning is dat je geen kabel hoeft mee te nemen om te snelladen. Dat doe je volledig draadloos, zodat je ook geen kabel meer kunt kwijtraken tijdens je reis. Bij het testen van de Buddi Connect Pro was het behoorlijk warm, maar die temperaturen zorgden er niet voor dat de powerbank oververhit raakte. Waar andere powerbanks nog wel eens te warm kunnen worden, is dat bij de powerbank van Buddi gelukkig geen probleem. Heb je toch problemen met de Buddi Connect Pro? Dan hoef je geen zorgen te hebben, want Buddi biedt vijf jaar garantie bij de powerbank.

Conclusie

De Buddi Connect Pro is een hele strakke en compacte powerbank, die meer dan voldoende capaciteit heeft om je iPhone dagen van stroom te voorzien. Voor één of twee dagen weg biedt Buddi de extreem dunne variant van slechts 8 millimeter met 5000 mAh aan, voor langere reizen is de uitvoering met 10.000 mAh geschikter. Wij zijn over beide uitvoeringen erg te spreken, ze laden je iPhone snel op en zijn heel gemakkelijk mee te nemen. Ondersteuning voor Qi2 is een groot pluspunt, want de laadtijden zijn enorm kort met de Buddi Connect Pro. Bekabeld opladen doe je met de usb-c-aansluiting, zodat je ook bijvoorbeeld je Apple Watch kunt aansluiten. De strakke behuizing is wel wat gevoelig voor vlekken en krasjes, maar dat weegt niet op tegen de voordelen van deze ontzettend goede powerbank. Je haalt de uitvoering met 5000 mAh voor 49,95 euro, voor een tientje meer heb je dubbel zoveel capaciteit bij de Buddi Connect Pro. Die prijs maakt de Buddi Connect Pro een absolute aanrader, want met deze compacte powerbank heeft je iPhone áltijd genoeg stroom!

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