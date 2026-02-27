OWC Envoy Pro mini review: razendsnelle opslag in zakformaat

Externe opslag moet vooral snel, betrouwbaar en compact zijn. De OWC Envoy Pro mini belooft precies dat te combineren in één opvallend kleine behuizing.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OWC Envoy Pro mini

De OWC Envoy Pro mini is geen doorsnee usb-stick. Het is ook geen externe SSD met kabel en grote behuizing. OWC probeert met deze compacte opslagoplossing het beste van twee werelden te combineren: het formaat van een usb-stick met prestaties die in de buurt komen van een volwaardige externe SSD. In deze review lees je of dat in de praktijk ook echt zo is – en of de Envoy Pro mini zijn prijs waard is.

Pluspunten Premium aluminium ontwerp

Premium aluminium ontwerp USB-C én USB-A in één stick

USB-C én USB-A in één stick Hoge overdrachtssnelheden

Hoge overdrachtssnelheden Compact en licht Minpunten Relatief hoge prijs

Relatief hoge prijs Niet zo snel als NVMe-ssd’s

Niet zo snel als NVMe-ssd’s Blokkeert andere aansluitingen

Externe opslag voor al je apparaten

Externe opslag voor je Mac, iPad of iPhone is er in allerlei soorten en maten. Kleine usb-sticks zijn makkelijk mee te nemen, maar vaak niet bijzonder snel. Grotere externe SSD’s bieden juist hoge snelheden en veel opslag, maar zijn minder handzaam. OWC wil met de Envoy Pro mini laten zien dat je geen concessies hoeft te doen aan prestaties als je voor een compact formaat kiest.

De Envoy Pro mini is verkrijgbaar met 250GB, 500GB of 1TB opslag. Daarmee richt OWC zich duidelijk op gebruikers die veel data bij zich willen hebben, zoals fotografen, videomakers of andere creatieve professionals. Tegelijk is het formaat zo klein dat je hem zonder moeite in je jaszak stopt of aan je sleutelbos hangt. Wij hebben de variant met 1 TB getest.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Slim ontwerp

Wat meteen opvalt aan de OWC Envoy Pro mini is de aluminium behuizing. Die zorgt niet alleen voor een premium uitstraling, maar helpt ook bij het afvoeren van warmte. Dat is belangrijk, want bij hogere overdrachtssnelheden kan warmteontwikkeling invloed hebben op de prestaties.

Met een lengte van ongeveer acht centimeter is de Envoy Pro mini iets groter dan een standaard usb-stick, maar nog steeds zeer compact. Het gewicht is laag genoeg om hem probleemloos dagelijks mee te nemen. OWC levert bovendien een lanyard mee, zodat je de stick bijvoorbeeld aan je tas of sleutelbos kunt bevestigen.

Het ontwerp is slim bedacht. Aan de ene kant zit een USB-C-aansluiting die wordt beschermd door een vastzittend dopje. Aan de andere kant vind je een uitschuifbare USB-A-aansluiting die je met een draaiende beweging tevoorschijn haalt. Dat mechanisme voelt stevig aan en maakt een degelijke indruk. Het geeft vertrouwen dat de constructie bestand is tegen intensief gebruik.

Aansluitingen en compatibiliteit

Een van de grootste voordelen van de Envoy Pro mini is dat hij zowel USB-C als USB-A ondersteunt. Daardoor kun je hem direct aansluiten op moderne MacBooks, iPads en iPhones met USB-C of Thunderbolt, maar ook op oudere Macs en pc’s met een traditionele USB-A-poort.

Voor wie regelmatig wisselt tussen oude en nieuwe apparaten is dat bijzonder handig. Je hebt geen adapters nodig en kunt eenvoudig bestanden uitwisselen tussen verschillende systemen. Dat maakt de Envoy Pro mini bijvoorbeeld ideaal als overdrachtsstation tussen een oudere desktop en een nieuwe laptop.

Wel merkten we dat de behuizing relatief breed is. Op een MacBook past hij naast een andere kabel, maar het zit soms wat krap. Bij het loshalen van de stick kan het gebeuren dat je per ongeluk een naastliggende kabel iets loshaalt. Dat is geen groot probleem, maar wel iets om rekening mee te houden.

Goede prestaties

OWC belooft maximale snelheden tot 946 MB/s bij sequentieel lezen en schrijven. In de praktijk liggen de snelheden iets lager, maar nog steeds opvallend hoog voor een apparaat van dit formaat. Via USB 3.2 Gen 2 worden doorgaans snelheden rond de 540 tot 600 MB/s gehaald bij zowel lezen als schrijven.

Dat is ruim voldoende voor het bewerken van foto’s direct vanaf de schijf, het werken met 4K-videoprojecten met lichte compressie en het snel overzetten van grote bestanden. De Envoy Pro mini is daarmee duidelijk sneller dan de gemiddelde usb-stick en voelt in gebruik meer als een compacte externe SSD.

Hij haalt niet de extreme snelheden van externe NVMe-ssd’s via Thunderbolt, die gemakkelijk boven de 2000 MB/s uitkomen. Voor de meeste gebruikers is dat verschil echter minder belangrijk dan het compacte formaat en de veelzijdige aansluitmogelijkheden. Bovendien kun je de schijf bootable maken, wat hem geschikt maakt als draagbare werkomgeving of noodschijf.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat zijn de alternatieven?

Wie puur naar prestaties per euro kijkt, kan overwegen om een losse NVMe-ssd te combineren met een externe behuizing. Daarmee haal je vaak hogere snelheden voor een vergelijkbare prijs. Zo’n oplossing is echter groter, vereist een losse kabel en is minder geschikt om even snel in je broekzak te steken.

De Envoy Pro mini draait juist om draagbaarheid en gemak. OWC heeft hier duidelijk gekozen voor een combinatie van compact formaat en relatief hoge capaciteit. De prijs ligt daardoor hoger dan bij veel standaard usb-sticks, maar je krijgt er ook aanzienlijk betere prestaties en meer flexibiliteit voor terug.

OWC Envoy Pro mini review: conclusie

De OWC Envoy Pro mini is een indrukwekkend staaltje techniek in een klein jasje. Het aluminium ontwerp voelt premium aan, de combinatie van USB-C en USB-A is bijzonder praktisch en de prestaties zijn hoog voor een apparaat van dit formaat. De prijs is stevig en hij is niet zo snel als de snelste Thunderbolt-ssd’s op de markt. Toch is dat niet waar dit product om draait. De Envoy Pro mini is bedoeld voor wie een compacte, snelle en veelzijdige opslagoplossing zoekt zonder gedoe met kabels of adapters. Zoek je maximale snelheid tegen de laagste prijs, dan zijn er betere alternatieven. Hecht je meer waarde aan formaat, flexibiliteit en degelijke prestaties in een premium behuizing, dan is de OWC Envoy Pro mini een uitstekende keuze.

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.