AirPods Pro 2 vs AirPods 3: dit zijn de grootste verschillen

Ben je van plan om nieuwe AirPods te kopen en twijfel je toch nog over welke je moet aanschaffen? iPhoned legt je uit wat de grootste verschillen zijn tussen de AirPods Pro 2 en de AirPods 3.



Wat zijn de verschillen: AirPods Pro 2 vs AirPods 3

De AirPods Pro 2 en AirPods 3 verschillen niet alleen fysiek van elkaar, maar ook in functionaliteit. De verschillen tussen beide oordopjes kunnen dus invloed hebben op je keuze. En natuurlijk speelt de prijs ook een belangrijke rol. iPhoned zet de belangrijkste verschillen tussen beide Apple-oordopjes voor je op een rij.

Tot 30 uur extra luistertijd

De batterijduur van de AirPods Pro 2 is als volgt: je kunt tot 6 uur muziek luisteren met actieve ruisonderdrukking (ANC) ingeschakeld. De oplaadcase biedt tot 30 uur extra luistertijd. Wanneer je de transparantiemodus gebruikt, kan de batterijduur iets langer zijn. Bovendien ondersteunen de AirPods Pro 2 snel opladen, waardoor je na slechts 5 minuten opladen al ongeveer 1 uur extra luistertijd hebt.

De AirPods 3 hebben geen ANC, maar bieden ook tot 6 uur luistertijd op een volle lading. Met de oplaadcase loopt de luistertijd op tot 30 uur. Een snelle oplading van 5 minuten levert ongeveer 1 uur extra gebruik. De case ondersteunt draadloos opladen, inclusief MagSafe voor extra gemak.

De perfecte pasvorm

De AirPods Pro 2 hebben een compact en gestroomlijnd ontwerp dat zowel functioneel als stijlvol is. Ze hebben siliconen oortips die in drie maten worden geleverd, zodat je de perfecte pasvorm kunt kiezen voor comfort en geluidsisolatie. Deze oortips zorgen ervoor dat de AirPods stevig in je oren blijven zitten, zelfs tijdens beweging.

De AirPods 3 hebben een simpel maar stijlvol ontwerp dat direct herkenbaar is. Ze hebben een kortere steel dan hun voorgangers, wat zorgt voor een subtieler uiterlijk en een comfortabele pasvorm. De oordopjes zijn volledig gemaakt van glad, wit kunststof en hebben een universele vorm zonder verwisselbare oortips, waardoor ze licht aanvoelen en gemakkelijk in het oor passen.

Verbeterde ruisonderdrukking

De AirPods Pro 2 zijn uitgerust met een verbeterde actieve ruisonderdrukking en transparantiemodus waardoor je omgevingsgeluid zowel kunt dempen als doorlaten. Ze komen met een langere batterijduur (tot 6 uur per lading, 30 uur met case), en Gepersonaliseerde ruimtelijke audio. De oplaadcase heeft een speaker en ondersteuning voor precisie zoeken via de functie Zoek mijn. Verder zijn ze water- en zweetbestendig, en voorzien van druksensoren voor bediening, inclusief volumeregeling.

De AirPods 3 bieden de ultieme luisterervaring met ruimtelijke audio en dynamische hoofdtracking. Ze passen het geluid automatisch aan op de vorm van je oren voor de beste geluidskwaliteit. Via de druksensor bedien je eenvoudig muziek en oproepen. Ze zijn zweet- en waterbestendig, en bieden tot 6 uur luistertijd, met 30 uur via de draadloze oplaadcase. Het automatisch schakelen tussen apparaten en Siri-integratie maken ze extra handig. Bovendien kun je ze makkelijk terugvinden dankzij de functie Zoek mijn.

Geen omgevingsgeluiden

De geluidskwaliteit van de AirPods Pro 2 is flink verbeterd ten opzichte van voorgaande modellen. Ze hebben dankzij de nieuwe H2-chip een rijk en gebalanceerd geluid met heldere hoge tonen en een diepe krachtige bas. Dankzij de actieve ruisonderdrukking kun je genieten van je muziek zonder afleidende omgevingsgeluiden, wat de geluidskwaliteit verder versterkt. De adaptieve transparantiemodus laat omgevingsgeluiden door zonder dat dit ten koste gaat van de geluidskwaliteit van je muziek of gesprekken.

Hoewel de AirPods 3 geen actieve ruisonderdrukking hebben, bieden ze een goede passieve isolatie, waardoor je nog steeds kunt genieten van je muziek met minimale afleiding. De toevoeging van ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking zorgt voor een surround-achtige ervaring, waardoor het geluid zich om je heen lijkt te bewegen en je dieper in de muziek of een film wordt getrokken.

Flink goedkoper luisteren

Op zoek naar een goede deal? Goed nieuws! De AirPods Pro 2, met een adviesprijs van 279 euro, zijn nu veel goedkoper verkrijgbaar. Je kunt ze nu al kopen voor slechts 229,99 euro. Als je liever minder uitgeeft, zijn de AirPods 3 een uitstekende keuze. Ze kosten normaal 199 euro, maar je kunt ze nu al aanschaffen voor 164,99 euro.

Conclusie: AirPods Pro 2 vs Airpods 3

Zowel de AirPods Pro 2 als de AirPods 3 bieden uitstekende prestaties op het gebied van batterijduur en geluidskwaliteit, elk met hun eigen unieke kenmerken. De AirPods Pro 2 beschikken over een verbeterde actieve ruisonderdrukking en transparantiemodus, wat zorgt voor een gepersonaliseerde en fantastische luisterervaring met een batterijduur tot 6 uur per lading en 30 uur met de oplaadcase. Ze hebben ook een stijlvol ontwerp met siliconen oortips en extra functionaliteiten zoals een ingebouwde speaker in de case.

De AirPods 3 hebben een vergelijkbare batterijduur van 6 uur per lading en 30 uur met de case, maar geen actieve ruisonderdrukking. Ze zijn te herkennen aan hun eenvoudige maar stijlvolle ontwerp en uitstekende geluidskwaliteit met ruimtelijke audio. Beide modellen zijn water- en zweetbestendig en ondersteunen snel opladen, waardoor ze veelzijdige opties zijn, geschikt voor verschillende behoeften en voorkeuren.