Waarom de AirPods Pro 2 mijn Apple-product van het jaar zijn

Dit jaar zijn er heel wat Apple-producten uitgekomen. Maar de AirPods Pro 2 met usb-c waren mijn absolute favoriet. En dit is waarom.

Mijn Apple-product van het jaar

Het is toch gek. Apple heeft dit jaar een fantastische nieuwe iPhone 15 Pro uitgebracht, een geweldige 15-inch MacBook Air en als klap op de vuurpijl nog een vernieuwde iMac met M3-chip. Allemaal geweldige hardware waar je ontzettend veel mee kunt.

En toch is een veel simpeler Apple-product van 2023 mijn favoriet, de AirPods Pro 2 met usb-c. En in dit artikel ga ik uitleggen wat de AirPods voor mij zo bijzonder maakt.

AirPods Pro 2 met usb-c: de ultieme oordopjes

Ik was van begin af aan een groot fan van Apple’s AirPods. Toen iedereen nog lachte over de uitstekende tandenborstels uit je oren, bewonderde ik de eenvoud van dit Apple-product. Voor mij waren de AirPods weer het eerste Apple-product in jaren dat nagenoeg perfect was. In de basis kunnen AirPods eigenlijk maar vrij weinig, maar juist daardoor kan Apple alle aspecten helemaal perfect laten werken. Wat dat betreft lijken de AirPods nog het meest op Apple’s inmiddels antieke iPods.

Zeven jaar na de eerste AirPods is de productserie uitgegroeid tot vier verschillende modellen, waarbij de AirPods Pro 2 met usb-c op dit moment zowel het nieuwste als ook het beste product zijn. In ieder geval voor mij.

Werkwijze nog steeds perfect

Apple heeft er goed op gelet dat zelfs de geavanceerde AirPods Pro 2 nog steeds maar zo veel functies hebben dat Apple de perfectie kan waarborgen. Wat kunnen de AirPods Pro 2 dan allemaal?

In eerste instantie zijn de oordopjes natuurlijk voorzien van handige functies zoals automatische play/pause via geïntegreerde sensoren, ondersteuning voor ‘Hé Siri’. Het vernieuwde ontwerp van de dopjes zorgt voor een comfortabele pasvorm, terwijl de batterijduur en draadloze oplaadmogelijkheden de gebruiksvriendelijkheid vergroten.

Sinds de release van iOS 17 hebben de AirPods zelfs nog extra functies gekregen die de ruisonderdrukking nog gemakkelijker maken in bediening. Zo wordt de ruisonderdrukking automatisch gestopt zodra iemand met je begint te praten, of juist geactiveerd als er lawaai op de achtergrond is.

Tot slot kwam er in september 2023 dus nog een vernieuwde versie van de AirPods Pro 2 uit. Qua functies is er nauwelijks iets veranderd – op lossless audio in combinatie met de Vision Pro na – maar als aansluiting zit er nu usb-c op. Handig omdat je binnenkort waarschijnlijk echt nog maar één oplaadkabel nodig hebt, écht praktisch omdat je nu via je iPhone 15 je AirPods kunt opladen. Eindelijk.

Ruisonderdrukking tegen huilende baby

Tot slot nog een persoonlijke anekdote over waarom de AirPods Pro 2 mijn Apple-product van het jaar zijn geworden. Sinds kort ben ik trotse vader, en hoewel het gebrul van je baby meestal als muziek in de oren klinkt, ben ik zo nu en dan blij dat de ruisonderdrukking het aardig kan opnemen tegen de 120 dB van mijn dochter. Het geluid wordt niet 100% weggefilterd, maar het maakt de dag na een slapeloze nacht toch net wat aangenamer.

