WWDC 2025 aangekondigd: dit is wanneer Apple iOS 19 onthult

Apple heeft de WWDC 2025 aangekondigd! Benieuwd wanneer Apple iOS 19 onthult? Op deze datum presenteert Apple de grootste software-updates van het jaar!

WWDC 2025

Apple heeft de datum van de WWDC 2025 officieel aangekondigd! Op maandag 9 juni 2025 presenteert Apple de grootste software-updates van het jaar. De WWDC vindt plaats van 9 juni tot en met 13 juni. Apple trapt de week op maandag af met een grote presentatie, waar onder andere iOS 19, iPadOS 19, watchOS 12, macOS 16, tvOS 19 en visionOS 3 worden onthuld. Dat zijn de belangrijkste updates van 2025.

Apple presenteert de nieuwe softwareversies op maandag 9 juni om 19.00 uur (Nederlandse tijd). Tijdens deze presentatie wordt duidelijk welke veranderingen naar iOS 19 en de andere OS-versies komen. De rest van de week staat in het teken van online workshops en colleges voor ontwikkelaars. Zij kunnen als eerste aan de slag met alle nieuwe functies. Op de openingsdag van de WWDC worden direct de eerste testversies van alle besturingssystemen uitgerold voor ontwikkelaars.

You’re gonna want to save the date for the week of June 9! #WWDC25 pic.twitter.com/gjzYZCkPbA — Greg Joswiak (@gregjoz) March 25, 2025

WWDC 2025 wordt een belangrijke presentatie, want er worden grote veranderingen in de software verwacht. Vooral bij iOS 19 en iPadOS 19 zijn de verwachtingen hooggespannen. Volgens geruchten werkt Apple aan een compleet nieuw design voor deze besturingssystemen. Zowel iOS 19 als iPadOS 19 neemt naar verluidt elementen van visionOS over. Dat betekent dat we meer transparante kaders en mogelijk ronde icoontjes van apps zien.

Mogelijk brengt Apple dit nieuwe ontwerp ook naar macOS 16. Het zou een grote verandering betekenen voor deze besturingssystemen, want het is lang geleden dat Apple een vernieuwd ontwerp introduceerde. In 2013 gebeurde dat voor het laatst, toen iOS 7 uitgebracht werd. Sindsdien heeft Apple de interface van iOS en iPadOS niet meer aangepast, maar daar komt dit jaar hoogstwaarschijnlijk verandering in.

Meer over WWDC 2025

Naast het nieuwe design krijgt Siri een grote update in iOS 19. Apple’s spraakassistent wordt veel slimmer, dat volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman een belangrijk onderdeel van iOS 19 is. Andere aankondigingen die bij de WWDC 2025 worden verwacht gaan vermoedelijk over Apple Intelligence. Het is nog onduidelijk wanneer de techniek naar Nederland en België komt, mogelijk horen we daar op de WWDC meer over.

Nog even geduld dus, want het aftellen naar de WWDC 2025 is begonnen. Wil je niks missen van alle aankondigingen? Houd maandag 9 juni 2025 dan alvast vrij in je agenda, want die dag presenteert Apple de belangrijkste software-updates van het jaar. Ben je benieuwd wat we nog meer over iOS 19 weten? Lees dan hier alles over de update!