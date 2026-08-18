WhatsApp krijgt belangrijke functie tegen oplichting (maar die moet je zelf inschakelen)

WhatsApp komt met een belangrijke functie tegen oplichting, maar die moet je wel zelf inschakelen. Zo werkt de nieuwe instelling!

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WhatsApp werkt aan Scam Alert

Er komt een update voor WhatsApp aan! De berichtendienst heeft een nieuwe functie aangekondigd, die gebruikers beter moet beschermen tegen oplichting. WhatsApp werkt aan een Scam Alert, dat inkomende berichten van onbekende nummers gaat controleren op potentiële spam. De functie werkt met kunstmatige intelligentie, zodat gevaarlijke berichten zo snel mogelijk opgespoord kunnen worden. Oplichters gebruiken vaak soortgelijke methodes op WhatsApp, waar kunstmatige intelligentie van kan leren.

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Meta heeft daarom een speciaal model ontwikkeld, dat is getraind met patronen uit spamgesprekken die eerder in WhatsApp zijn gerapporteerd. Lijkt een nieuw gesprek van een onbekend nummer op oplichting? Dan verschijnt er in WhatsApp binnenkort een speciaal Scam Alert. Er verschijnt voor het gesprek dan een duidelijke waarschuwing dat het waarschijnlijk om spam gaat. Zo ziet de waarschuwing eruit in WhatsApp:

Optionele functie

Krijg jij regelmatig vreemde berichten binnen van onbekende nummers? In dat geval krijgt WhatsApp een belangrijke verbetering, want het wordt eenvoudiger om oplichting te herkennen. Als gebruiker moet je daarvoor wel actie ondernemen, omdat WhatsApp heeft aangekondigd dat het om een optionele functie gaat. Het Scam Alert staat standaard uit, gebruikers hebben zelf de mogelijkheid om het filter te activeren.

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Heb je de nieuwe functie in WhatsApp ingeschakeld? Dan wordt het AI-model dat is ontworpen om spamberichten te herkennen toegevoegd aan de applicatie. Inkomende berichten van onbekende nummers worden vervolgens automatisch geanalyseerd. Dat gebeurt lokaal op je eigen smartphone, zodat alle berichten end-to-end versleuteld blijven. WhatsApp kan de berichten dus niet inzien, tenzij je besluit om het mogelijke spambericht te rapporteren.

WhatsApp werkt nog aan release

Verschijnt een Scam Alert bij een nieuw bericht in WhatsApp? Je krijgt als gebruiker dan de optie om de afzender te blokkeren en te rapporteren, of om het bericht te vertrouwen. Zo worden gebruikers zich sneller bewust van mogelijke oplichting in WhatsApp, maar bepaal je wel zelf wat je vervolgens met de waarschuwing doet. Goed om te weten: de afzender van het verdachte bericht ziet de waarschuwing niet. Er verschijnt wél een melding als je besluit het nummer te blokkeren.

WhatsApp wordt weer wat veiliger, want het wordt voor gebruikers eenvoudiger om oplichting te herkennen. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe functie beschikbaar komt voor alle gebruikers. WhatsApp heeft de waarschuwing inmiddels toegevoegd aan de testversie van de applicatie, vaak duurt de officiële release enkele weken tot maanden. Wil je geen enkele nieuwe functie van WhatsApp missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!