Tijdelijk tot 20% korting op de MacBook Air & Pro bij Coolblue

Bekijk actie

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #9 2026)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
27 februari 2026, 15:28
1 min leestijd
De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #9 2026)

Ben je altijd op zoek naar mooie wallpapers voor je iPhone? Dan is dit hét artikel voor jou! Wekelijks selecteren we namelijk 10 toffe iPhone-wallpapers!

Lees verder na de advertentie.

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #7 2026)

Dankzij onze Wallpaper Weekly kun je elke week een favoriete achtergrond voor je iPhone kiezen uit de tien selecties die we hier laten zien. Daarbij proberen we het aanbod over het algemeen wel een beetje te variëren, dus de kans is groot dat je ze niet elke week allemaal mooi vindt. We maken de plaatjes overigens ook niet zelf. Voordat we beginnen is het daarom tijd om de makers van onderstaande achtergronden te bedanken. Deze week hebben we verschillende wallpapers van @Ahmadansari2233.

Lukt het niet om de wallappers te installeren? Lees dan in de onderstaande artikelen precies hoe je een achtergrond moet instellen in iOS 26 en in iOS 18.

Lees meer: 

iPhone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

Deel je favoriete wallpapers

Heb je zelf een of meerdere mooie iPhone wallpapers voor je iPhone gevonden of misschien wel zelf gemaakt, deel dan je achtergrond met ons en laat zien hoe het homescreen op jouw iPhone eruitziet! Delen kan bijvoorbeeld via de reacties hieronder, maar je kunt ons ook een berichtje sturen op X via @iphoned. Check ook zeker de vorige edities van Wallpaper Weekly!

Bronnen afbeeldingen: @Ahmadansari2233, @Ahmadansari2233, @Ahmadansari2233, @Ahmadansari2233, @Ahmadansari2233, @Ahmadansari2233, @Ahmadansari2233, @Ahmadansari2233, @Ahmadansari2233, @Ahmadansari2233
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond Wallpaper Weekly iPhone Apple

Bekijk ook

Goedkope MacBook 2026: deze features ga straks je missen

Goedkope MacBook 2026: deze features ga straks je missen

Vandaag 14:54

Dit zijn de belangrijkste nieuwe functies van de iPad 2026

Dit zijn de belangrijkste nieuwe functies van de iPad 2026

Vandaag 12:19

Tim Cook teast ‘een belangrijke week voor Apple’: dit zijn de verwachtingen

Tim Cook teast ‘een belangrijke week voor Apple’: dit zijn de verwachtingen

Vandaag 8:43

tvOS 26.4 brengt 3 veranderingen naar je Apple TV: dit zijn ze

tvOS 26.4 brengt 3 veranderingen naar je Apple TV: dit zijn ze

Gisteren 15:24

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren