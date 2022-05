Waarom zijn Apple-reparaties zo duur en gaat het goedkoper worden?

Hoeveel denk jij dat het kost om een gebroken scherm van de iPhone 13 door Apple te laten vervangen? Wij vertellen je meer over de toekomst van Right to Repair en waarom Apple-reparaties zo duur zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom Apple-reparaties prijzig zijn

We houden je niet langer in spanning. Je betaalt bij Apple 311,10 euro om een gebroken iPhone 13-scherm te laten vervangen. We gaan er dan wel vanuit dat de reparatie buiten de garantie valt. Ben je via AppleCare+ verzekerd, dan betaal je 99 euro.

Ook wanneer je Apple passeert is een iPhone-reparatie allesbehalve goedkoop. Een snelle rondgang bij bekende reparatiewinkels leert dat het vervangen van een iPhone 13-display tussen de 260 en 340 euro kost.

Dat zijn flinke bedragen, helemaal als je bedenkt dat een nieuwe iPhone 13 ‘al’ vanaf 849 euro verkrijgbaar is. Hoe kan het dan dat reparaties zo duur zijn? We zetten enkele oorzaken op een rij (en blikken vooruit).

1. Dure onderdelen

Wat heb je sowieso nodig voor een reparatie? Juist: onderdelen. Laat daar de afgelopen jaren nou net iets interessants mee aan de hand zijn. Het wordt namelijk steeds lastiger om losse onderdelen te vervangen. Wanneer er bijvoorbeeld één onderdeel van een smartphone kapot is, moet gelijk de hele module vervangen worden.

Een voorbeeld verduidelijkt de boel. Doet de trilmotor van je Apple-telefoon het plots niet meer? Dan neemt men waarschijnlijk niet de moeite om dit specifieke onderdeel te vervangen. In plaats daarvan krijg je een nieuw toestel, of wordt het hele scherm overgezet.

En is het glas van je toestel gebroken? Dan is er een kans dat niet alleen je glas vervangen wordt, maar ook het bijbehorende touchscreen en achtergrondverlichting.

Uiteraard zorgt dit voor duurdere reparaties: er wordt immers veel meer ‘gerepareerd’ dan slechts een los onderdeel. Er zijn ook voordelen, bijvoorbeeld qua design. Door allerlei onderdelen samen te voegen in modules worden producten steeds dunner.

Precies om die reden gebruikt Apple onder andere kleefstrips om de accu van een iPhone in de behuizing vast te klemmen. Tot grote ergernis van het Europees Parlement.

2. Handjes zijn niet gratis

Naast onderdelen heb je handjes nodig om de reparatie daadwerkelijk uit te voeren. Waarschijnlijk laat je je iPhone in Nederland repareren en in het algemeen is Nederlands personeel behoorlijk prijzig. Dit stuwt de kosten natuurlijk omhoog.

Het zorgt er bovendien voor dat de afweging tussen het laten repareren van een kapotte Apple-gadget en het kopen van een nieuw model vertroebeld raakt. Neem de Apple Watch Series 7 als voorbeeld. Het laten repareren van dit horloge kost (buiten garantie) 327 euro. Een geheel nieuw exemplaar is momenteel slechts zeven tientjes duurder.

De claim valt niet hard te maken met bewijs, maar mogelijk heeft deze relatief lage adviesprijs te maken met de originele productiekosten. In China, waar het gros van de Apple-producten wordt gemaakt, liggen de arbeidskosten immers een flink stuk lager dan in Nederland.

3. ‘Een iPhone is niet voor reparatie gemaakt’

Stiekem stipten we dit punt al eerder aan, maar volgens meerdere critici zijn Apple-producten helemaal niet gemaakt voor reparaties. Een bekende criticaster is Louis Rossmann. Rossmann heeft een reparatiewinkel voor elektronica in New York en runt daarnaast een succesvol YouTube-kanaal.

In zijn video’s legt hij niet alleen uit hoe je MacBook-reparaties uitvoert (zijn specialiteit), maar hij is ook kartrekker van de Right to Repair-beweging. Zij proberen ervoor te zorgen dat het veel makkelijker wordt om elektronische apparaten te (laten) repareren.

Nu is dat vaak niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat fabrikanten geen originele reserve-onderdelen aan (onafhankelijke) reparateurs leveren. En wanneer ze dit wel doen, zitten daar weer haken en ogen aan. Ze mogen bijvoorbeeld geen onderdelen van andere leveranciers afnemen, of zitten aan een bepaalde reparatiequota vast.

De recht op reparatie-beweging wil dit veranderen. Hoe? Door wettelijk vast te leggen dat consumenten recht hebben op reparatie. Reserve-onderdelen moeten bijvoorbeeld makkelijk verkrijgbaar zijn. En, misschien nog wel veel belangrijker, het moet stukken simpeler worden om een reparatie uit te voeren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Is Self Service Repair de toekomst?

Een eerste stap om aan deze kritiek tegemoet te komen is het Self Service Repair-programma. Deze werd eind april door Apple in de Verenigde Staten uitgerold. Het programma laat iPhone-gebruikers hun eigen kapotte toestel repareren. Je huurt een gereedschapskist van Apple met daarin de benodigde onderdelen en gereedschap.

Vervolgens kun je aan de slag. Tenminste, wanneer je erg handig bent. Critici wijzen er namelijk op dat het repareren van een iPhone allesbehalve simpel is.

Bovendien is het zelf repareren relatief duur. In een YouTube-video vertelt reparateur iPad Rehab bijvoorbeeld dat het zelf repareren van een iPhone 13-scherm duurder is dan het klusje uitbesteden aan Apple.

Verder maken critici zich zorgen over privacy. Bij het aanvragen van een reparatiekit vraagt Apple bijvoorbeeld naar het IMEI-nummer van je iPhone, dat uniek is. Hierdoor weet het bedrijf precies welke onderdelen jij hebt gebruikt.

Europese druk voor Apple

Het is nog onduidelijk of het Self Service Repair-programma ook naar Nederland komt. Wel is duidelijk dat het thema repareerbaarheid op Europees niveau speelt. Het Europees Parlement wil bijvoorbeeld dat iPhone-gebruikers zelf hun accu’s kunnen vervangen. Een voorstel hierover is al aangenomen, maar het is nog wachten op de details. De nieuwe wet moet in 2024 van kracht gaan.

Het laatste nieuws over Apple: