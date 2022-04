Apples Self Service Repair-programma nu beschikbaar in de VS

Apple heeft zijn Self Service Repair-programma officieel gelanceerd in de Verenigde Staten. iPhone-gebruikers kunnen hiermee zelf hun kapotte iPhones repareren.

Zelf je iPhone repareren: in Amerika kan het nu

Heb jij je iPhone-scherm wel eens aan een venijnige barst geholpen? Dan weet je dat een reparatie bij Apple behoorlijk prijzig is en relatief veel tijd kost. Je moet immers een afspraak maken, het toestel op een specifiek tijdstip afleveren en hem meestal na een paar uur weer ophalen. Vanaf nu is er ook een andere manier om je iPhone te repareren – mits je in Amerika woont, tenminste.

Apple heeft een Self Service Repair-programma gelanceerd in de Verenigde Staten, waarmee gebruikers reparatiekits krijgen thuisgestuurd. De kits bevatten het gereedschap en de nodige onderdelen om je iPhone zelf thuis te repareren. Dit zijn dezelfde onderdelen en tools die ook door Apple-reparateurs worden gebruikt.

Je huurt de gereedschapskit een week lang voor 49 dollar. Ook kun je individuele tools aanschaffen die je mag houden. De iPhone-onderdelen zelf zijn helaas een stuk duurder, afhankelijk van het model en de schade. Apple biedt reparatiekits aan voor de iPhone 13-serie, iPhone 12-serie en iPhone SE. Voor een iPhone 13-schermreparatiekit betaal je 269 dollar en een accubundel kost 79 dollar.

Vreemde prijsstrategie

De prijzen van de reparatiebundel zijn in onze ogen een beetje vreemd. Zo kost een schermreparatie van de iPhone 13 in een Apple Store slechts 10 dollar meer. Waarom zou je het dan in hemelsnaam zelf doen? Apples reparateurs hebben er immers voor gestudeerd en weten precies wat ze doen. Een accureparatiekit is zelfs 10 dollar duurder dan het vervangen van je batterij in een Apple Store.

Het Self Service Repair-programma is dan ook vooral interessant voor mensen die ver bij een Apple Store vandaan wonen. Aangezien een hoop mensen in Amerika buiten de grote steden wonen, zijn de reparatiekits daar een stuk relevanter dan bijvoorbeeld in Nederland. Apple ziet het Self Service Repair-programma dus niet als manier om gebruikers een goedkopere reparatie aan te bieden, maar om iedereen toegang te geven tot een reparatie.

