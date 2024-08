De meeste van de standaard-apps kun je niet van je iPhone verwijderen. Maar daar gaat binnenkort verandering in komen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Binnenkort kun je meer standaard-apps verwijderen van je iPhone

Apple heeft in een blog voor ontwikkelaars laten weten dat ze een aantal zaken gaan veranderen in iOS 18 (en in iPadOS 18). Er komt namelijk een nieuw keuzemenu voor het kiezen van de standaardapps. Je kunt dan een voortaan een nieuwe app kiezen voor bijvoorbeeld de Telefoon-app, de Camera-app, de Berichten-app of de Wachtwoorden-app.

Met deze veranderingen kun je dus ook meer standaard-apps verwijderen van je iPhone of iPad. Het is dan zelfs mogelijk om de App Store-app weg te gooien.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De standaard-apps die je van je iPhone hebt gehaald kun je altijd weer opnieuw downloaden in de App Store. Heb je de App Store-app verwijderd? Dan moet je die downloaden in een nieuw onderdeel van de app Instellingen. Daar komt een nieuw tabblad waar alle standaard-apps die je hebt ingesteld te vinden zijn. Daar is het dan ook mogelijk om de App Store opnieuw te downloaden.

Verder komt er een nieuw keuzescherm voor de browser. Apple laat hierin nu meer informatie zien over de andere browsers (naast Safari). Iedereen die Safari als standaardbrowser gebruikt krijgt dit vernieuwde keuzescherm te zien als de aanpassingen ingaan.

Apple moet dit doen om aan de eisen van de Digital Markets Act te voldoen. Met de DMA probeert de overheid de macht van grote bedrijven wat in te perken en om ervoor te zorgen dat er meer concurrentie mogelijk is.

Alternatieve app store

Naast het verwijderen van de standaard-apps op je iPhone dat binnenkort gaat komen kun je nu al een alternatieve app store instellen. In april van 2024 kwam de eerste alternatieve app store beschikbaar op de iPhone: de AltStore Pal.

Het gebruik van de AltStore was toen nog 1,82 euro per jaar. Maar dankzij een ‘Grant’ van Epic Games (een soort sponsoring) is de AltStore nu voor iedereen gratis te gebruiken. Lees het artikel ‘AltStore is nu gratis voor iedereen‘ als je wilt weten hoe je die alternatieve app store moet installeren.