Voor de alternatieve app store moest je eerst betalen. Maar dankzij Epic Games is de AltStore nu voor iedereen gratis te gebruiken. En is Fortnite weer te spelen op de iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AltStore is nu gratis voor iedereen

In april van 2024 kwam de eerste alternatieve app store beschikbaar op de iPhone. Dit was de AltStore Pal. Het gebruik van de AltStore was toen nog 1,82 euro per jaar. Maar dankzij een ‘Grant’ van Epic Games (een soort sponsoring) is de AltStore nu voor iedereen gratis te gebruiken. Zo installeer je de alternatieve app winkel!

AltStore installeren op je iPhone Open safari en surf naar altstore.io; Tik op de knop ‘Get AltStore’; De pagina scrolt naar beneden, tik op de knop ‘Download’; Tik nog een keer op ‘Download’; De eerste keer moet je de app-installatie toestaan. Tik op ‘Ok’ en open de ‘Instellingen’ op je iPhone. Tik op ‘Sta de apps van AltStore, LLC toe’, scrol naar beneden en tik op ‘Toestaan’. Keer terug naar Safari en tik op ‘Download’; Tik op ‘Installeer appmarktplaats’; De gratis AltStore wordt op je iPhone gezet.

Er zitten wel een paar kanttekeningen aan. AltStore Pal is alleen beschikbaar als je in de EU bent. Buiten de EU is de alternatieve app store niet te gebruiken. Daarnaast moet je iPhone iOS 17.4 of hoger hebben. Op de iPad is de gratis versie van de AltStore alleen beschikbaar in de bèta van iOS 18.

Heb je eenmaal de app geïnstalleerd, dan kun je hem starten net als elke andere app. Op dit moment is er nog niet heel veel te vinden in de gratis AltStore. De apps die er tot nog toe in staan, vind je onder ‘Browse’. Dat zijn Delta, Clip en drie games van Epic Games (Fortnite, Rocket League en Fall Guys). Voor de Epic Games moet je wel eerst nog de AltStore toegang geven tot de Epic Store (klik op de Epic-banner en op ‘Install’).

Houd je van Nintendo, dan is Delta de moeite waard. Daarmee kun je namelijk gratis oude Nintendo-games spelen op je iPhone (ook al is het wettelijk gezien grijs gebied). Hopelijk duurt het niet lang voordat er meer apps in de gratis AltStore verschijnen.