Eindelijk: dit Apple-product krijgt voor het eerst in 6 jaar een upgrade

Apple brengt binnenkort weer nieuwe toestellen uit! Dit Apple-product krijgt na maar liefst zes jaar wachten eindelijk een upgrade.

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HomePod mini 2

Er komen weer nieuwe apparaten van Apple aan! In september heeft Apple de nieuwe iPhones, Apple Watches en AirPods al aangekondigd, maar daar komen in oktober veel meer nieuwe producten bij. Volgens geruchten brengt Apple deze maand de tweede generatie van de HomePod mini uit. Dat is een hele bijzondere upgrade, want Apple heeft de HomePod mini na de release in 2020 niet meer aangepast. Daar komt deze maand eindelijk verandering in.

Apple bracht de HomePod mini uit in 2020, pas in 2022 verscheen de slimme speaker in Nederland. De HomePod mini heeft wel een aantal nieuwe functies gekregen door tussentijdse software-updates, maar in de hardware van het product heeft Apple geen upgrades doorgevoerd. Bij de HomePod mini 2 is dat naar verluidt wél het geval, want de speaker maakt de overstap naar de S10- of S11-chip. Dat is een grote verbetering, zo moet de huidige versie van de HomePod het nog doen met de S5-chip.

Nieuwe kleuren

Met de nieuwe processor is de HomePod mini 2 veel sneller. Draadloze verbindingen werken eveneens beter bij de volgende HomePod, volgens geruchten krijgt de speaker ondersteuning voor snellere wifi en bluetooth. Inmiddels is duidelijk dat Apple ook het design van de HomePod mini 2 een upgrade geeft, want het product verschijnt in een reeks nieuwe kleuren. Op gelekte afbeeldingen zijn de nieuwe kleuren van de HomePod mini 2 al te zien.

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Je kunt bij de tweede generatie van de HomePod mini kiezen uit de kleuren groen, roze, blauw, wit en zwart. Bij de huidige versie van de HomePod kun je nog kiezen uit blauw, middernacht, wit, geel en oranje. De laatst twee uitvoeringen verdwijnen en maken plaats voor groen en roze. Ben je benieuwd hoe die kleuren eruitzien? Op afbeeldingen van Apple zelf zijn de kleuren al verklapt. Zo ziet de HomePod mini 2 er waarschijnlijk uit:

Release van de HomePod mini 2

Het ontwerp van de HomePod mini 2 blijft verder ongewijzigd, Apple kiest opnieuw voor het bekende ronde design. Welke functies nog meer naar de tweede generatie van de HomePod mini komen is nog onduidelijk. Het is in ieder geval de verwachting dat Apple de geluidskwaliteit verbetert en dat de speaker ondersteuning krijgt voor Siri AI. Dat is de verbeterde versie van Siri, waarmee je de huidige HomePod mini aanstuurt.

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De HomePod mini krijgt dus voor het eerst in zes jaar een grote upgrade. Later deze maand horen we welke functies nog meer naar de kleine speaker komen. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman kondigt het bedrijf de nieuwe speaker aan op 13 oktober. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!