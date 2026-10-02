De Apple TV 4K 2026 krijgt naar verwachting een flinke upgrade. Vooral onder de motorkap verandert er veel. Dit worden de interessantste verbeteringen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple TV 4K 2026 vs Apple TV 4K 2022: om deze 3 redenen wil je upgraden

De huidige Apple TV 4K gaat alweer een tijdje mee, dus een opvolger kan niet lang meer uitblijven. Maar wat gaat Apple verbeteren bij de volgende versie van de populaire mediaspeler? Wij zetten de drie belangrijkste verbeteringen voor je onder elkaar.

1. Een veel snellere chip

De Apple TV 4K uit 2022 draait op de A15 Bionic, dezelfde chip die Apple eerder in de iPhone 13 stopte. Voor de Apple TV 4K van 2026 wordt een veel nieuwere A-chip verwacht. Welke dat precies wordt, is nog niet duidelijk.

Een mogelijkheid is de A17 Pro uit de iPhone 15 Pro. Maar Apple kan ook kiezen voor een A18- of zelfs A19-chip. Welke chip het uiteindelijk ook gaat worden, het wordt een flinke upgrade te worden vanaf de A15.

2. Betere wifi

Ook de draadloze verbinding krijgt waarschijnlijk een flinke upgrade. De Apple TV 4K 2026 krijgt volgens geruchten een nieuwe wifi- en bluetooth-chip van Apple zelf. Die ondersteunt naar verwachting in ieder geval wifi 6E. Maar wifi 7 behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Het grote voordeel daarvan is ondersteuning voor de 6GHz-band. Heb je thuis een geschikte router, dan kan de Apple TV daar gebruik van maken. Dat geeft het apparaat een modernere draadloze verbinding dan het model uit 2022.

Wifi 6 geeft een hogere snelheid, betere stabiliteit bij veel gelijktijdige gebruikers en een lager stroomverbruik. Waarschijnlijk komen er wederom twee uitvoeringen. Een met alleen wifi en een versie met wifi en ethernet.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Meer mogelijkheden voor games

Een snellere chip is ook interessant wanneer je graag games speelt op de Apple TV. Kiest Apple inderdaad voor de A17 Pro (of zelfs beter), dan krijgt de mediaspeler ondersteuning voor hardwarematige ray-tracing. Games die dit ondersteunen kunnen gebruikmaken van nog mooiere licht- en schaduweffecten.

De A17 Pro is dan krachtig genoeg voor sommige grote console-games. Titels als Resident Evil en Death Stranding verschenen dankzij deze chip al op de iPhone. Dat betekent dat je de volgende Apple TV misschien wel als een soort spelcomputer voor onder de televisie kunt gebruiken.

Meer weten over de Apple TV 4k 2026? Schrijf je gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes!