Waarom je je oplader beter níét in het stopcontact kunt laten zitten

Grote kans dat er bij jou thuis ergens een oplader in het stopcontact zit waar helemaal geen iPhone aan hangt. Maar is dat eigenlijk wel zo verstandig?

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Opladers verbruiken een klein beetje elektriciteit

Een oplader die in het stopcontact zit, gebruikt nog altijd een klein beetje elektriciteit. Ook als je iPhone, iPad of ander apparaat helemaal niet is aangesloten. Dit heet sluipverbruik.

Gelukkig hoef je niet meteen alle opladers uit je huis te trekken. Bij moderne opladers is dat stroomverbruik erg klein. Voor nieuwe laders gelden in Europa al jaren strenge eisen voor het energieverbruik wanneer ze niets aan het opladen zijn.

Zelfs wanneer je vijf moderne opladers het hele jaar door in het stopcontact laat zitten, kost dat volgens berekeningen minder dan 2,50 euro per jaar. Voor je energierekening hoef je dus niet wakker te liggen.

Er is wel een belangrijkere reden om een oplader uit het stopcontact te halen: warmte. Een oplader moet zijn warmte goed kwijt kunnen. Stop hem daarom niet onder een kussen, handdoek of gordijn.

Vooral bij oude, merkloze of heel goedkope opladers is het verstandig om extra goed op te letten. Je kunt dit makkelijk controleren. Zit er niets aan de oplader? Voel dan even met je hand of het blokje warm wordt. Is dat het geval, dan is het verstandig om de oplader niet meer te gebruiken en te vervangen. Een beschadigde oplader of een exemplaar met een gerafeld snoer kun je sowieso beter wegdoen.

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Stekkerdoos kan handig zijn

Heb je op één plek veel opladers? Dan kan een stekkerdoos met een aan-uitschakelaar handig zijn. Met één druk op de knop zet je alle aangesloten laders helemaal uit.

Ga je langere tijd van huis, bijvoorbeeld op vakantie? Dan is het eveneens slim om opladers uit het stopcontact te halen. Hetzelfde geldt wanneer er zwaar onweer wordt verwacht. Zo voorkom je onnodig stroomverbruik en verklein je de kans op schade door blikseminslag.

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