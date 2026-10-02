We weten steeds meer over Apple’s nieuwe HomePad. Nu zijn ook de mogelijke kleuren van het apparaat bekend.

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HomePad verschijnt in 4 bijzondere kleuren: dit zijn ze

Apple lijkt binnenkort met een compleet nieuw apparaat voor in huis te komen. De zogenoemde HomePad moet een slimme hub worden waarmee je allerlei apparaten in huis kunt bedienen. Nu is ook bekend te zijn in welke kleuren het apparaat verschijnt.

HomePad komt in vier kleuren: dit zijn ze

Apple heeft de HomePad nog niet officieel aangekondigd, maar volgens nieuwe informatie komt het apparaat mogelijk in vier verschillende kleuren. Dit zijn zilver, spacegrijs, sterrenlicht en roze.

Apple’s Home device may come in four finishes: Silver, Space Gray, Starlight, and Rose Pink.



The Photo Face setup screen picks its preview art based on the hardware color the device reports.



The device’s housing may also show in setup screens once device assets are available.… https://t.co/8h4iF9OEsG pic.twitter.com/oRRTijUdkO — pdfu (@itspdfu) October 1, 2026

Vooral die laatste kleur springt eruit. Roze is een stuk opvallender dan de rustigere grijze en zilveren uitvoeringen. Sterrenlicht kennen we ondertussen al van verschillende andere Apple-producten en zit qua kleur een beetje tussen zilver en goud in.

De kleuren zouden zijn opgedoken in beelden van het installatieproces van de HomePad. Tijdens het instellen verschijnt er een afbeelding van het apparaat op het scherm. Die afbeelding lijkt zich aan te passen aan de kleur van de HomePad die je hebt gekocht.

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Zo ziet de HomePad eruit

De gelekte beelden geven meteen een kleine indruk van het ontwerp. De HomePad ziet eruit als een mix tussen een iPad en een HomePod. De HomePad neem een centrale plek in binnen je slimme huis. Vanaf het apparaat kun je onder andere je slimme apparaten bedienen en informatie over je devices bekijken.

Ook zou er onder meer een optie zijn waarbij je eigen foto’s op het scherm kunt laten zien. Daarmee kan de HomePad dus ook dienstdoen als een soort digitale fotolijst. Wanneer Apple de HomePad precies onthult, is nog niet officieel bekend. Maar volgens geruchten laat het niet meer lang op zich wachten.

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