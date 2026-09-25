Naast de Apple Watch Series 12 en de Ultra 4 heeft Apple ook een flinke stapel nieuwe bandjes uitgebracht. Dit zijn de nieuwe Apple Watch-bandjes van 2026!

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Dit zijn de nieuwe Apple Watch-bandjes voor 2026

Vrijwel elk type bandje heeft nieuwe kleuren gekregen. Het bekende sportbandje is er dit najaar onder meer in magenta, bordeauxrood, zand en zacht agavegroen te koop. Voor dit bandje betaal je 49 euro.

Dit bandje is perfect voor het (de naam zegt het al) sporten. Het bandje is gemaakt van fluorelastomeer, waardoor zweet en water geen probleem zijn. Handig dus voor je work-out en je avondsprintje. Maar ze zien er ook nog eens leuk uit.

Ook het geweven sportbandje krijgt een flinke opfrisbeurt. Nieuwe uitvoeringen zijn kalksteen, geruit bordeauxrood en lichte geruite omber. Deze bandjes kosten ook 49 euro.

Solo, Nike, Magnetic Link en Moderne Gesp

Het solobandje verschijnt eveneens in nieuwe najaarskleuren. Dit bandje bestaat uit een geheel en het is dus belangrijk dat je de juiste maat kiest. Nieuwe kleuren voor dit bandje zijn onder andere marineblauw, zwart en veldbloemblauw. Een normaal solobandje kost 49 euro, terwijl je voor de gevlochten versie 99 euro betaalt.

Er zijn ook wat nieuwe bandjes van Nike. Apple heeft nieuwe kleuren voor zowel het Nike Sport-bandje als het geweven Nike-bandje. Daarbij duiken kleuren op als Chalk Calm en Green Spark. De Nike-bandjes kosten 49 euro.

Zoek je iets netters? Dan zijn er ook nieuwe variaties van het Magnetic Link-bandje, waaronder veldbloemblauw en bordeauxrood. Dit bandje is gemaakt van microtwill dat dat als zacht suède voelt. Het bandje kost 99 euro.

Het vernieuwde Moderne gesp-bandje heeft dit jaar een geweven afwerking en verschijnt onder meer in saliegroen en moerbei. Hiervoor betaal je 199 euro. Het Milanese bandje is er daarnaast in nieuwe metaaltinten, waaronder donkerbrons en stralend goud. Voor dit bandje betaal je ook 199 euro.

Nieuwe bandjes voor Apple Watch Ultra 4

Ook de Apple Watch Ultra 4 krijgt nieuwe opties. Het Alpine-bandje (99 euro) verschijnt in desert, donker olijfgroen en bordeauxrood. Het Trail-bandje (99 euro) is er in donkere omber, zand en bordeauxrood.

De grootste verandering zien we bij het Ocean-bandje. Dat is nu gemaakt van doorschijnend siliconenrubber en komt onder andere in doorschijnend grijs en zeewier. Ook voor dit bandje betaal je 99 euro.

Goed om te weten: je hoeft niet per se een Series 12 of Ultra 4 te kopen. Veel van de nieuwe bandjes passen ook gewoon op oudere Apple Watches. Check voor het complete overzicht met alle beschikbare kleuren de pagina met alle Apple Watch-bandjes.

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