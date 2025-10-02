Apple geeft de App Store in iOS 26 een grote update – zo ziet die eruit

Apple heeft de App Store in iOS 26 een grote update gegeven, met een aangepast ontwerp en een aantal nieuwe functies. Zo ziet die eruit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft met iOS 26 grote veranderingen doorgevoerd in de App Store! In de nieuwe versie ziet de webwinkel er beter uit, want Apple brengt Liquid Glass naar de App Store. Liquid Glass is onderdeel van iOS 26 en introduceert veel meer glazen elementen in het besturingssysteem. Zo zie je in meerdere applicaties een doorzichtige menubalk, waarmee je snel toegang krijgt tot verschillende onderdelen van de app.

Deze menubalk is nu ook beschikbaar in de App Store. In de navigatiebalk krijg je snel toegang tot vier verschillende tabbladen, waaronder Vandaag, Games, Apps en Arcade. Liquid Glass is goed zichtbaar bij deze balk, zeker als je wisselt tussen de verschillende opties. Je ziet het nieuwe ontwerp verder terug bij de symbolen van alle applicaties in de App Store, deze hebben de elementen van Liquid Glass overgenomen. Met de nieuwe versie past de App Store veel beter bij de nieuwe interface van iOS 26.

Leeftijdsclassificaties

De App Store beschikt al langer over leeftijdsclassificaties, waaraan je kunt zien voor welke leeftijden een applicatie geschikt is. Deze classificaties heeft Apple op de schop genomen in iOS 26. De App Store maakte eerder onderscheid tussen applicaties voor vier jaar, negen jaar, twaalf jaar en zeventien jaar en ouder. In de nieuwste softwareversie maken deze vier classificaties plaats voor vijf categorieën.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De laatste twee leeftijdsclassificaties worden verdeeld in drie onderdelen, want Apple maakt sinds iOS 26 onderscheid tussen games die zijn bedoeld voor dertien jaar, zestien jaar of achttien jaar en ouder. De classificaties voor vier jaar en negen jaar blijven bestaan. Het gaat om een belangrijke update voor de App Store, want zo maakt Apple het duidelijker voor welke doelgroep iedere applicatie geschikt is.

Voor deze indeling kijkt Apple naar de content van alle applicaties die je in de App Store kunt downloaden. Heeft een app informatie over medische behandelingen? Dan krijgt de applicatie automatisch een leeftijdsclassificatie van zestien jaar of ouder. Content met informatie over gokspelen, alcohol- of drugsgebruik worden gemarkeerd als achttien jaar en ouder. Apple heeft deze indeling dus een belangrijke update gegeven in de App Store.

Zo krijg je de vernieuwde App Store

Het nieuwe ontwerp en de aangepaste leeftijdsclassificaties zijn niet de enige veranderingen in de webwinkel. Met de update heeft Apple labels over de toegankelijkheid van applicaties toegevoegd aan de App Store. Zo zie je welke functies een bepaalde app ondersteunt. Denk hierbij aan VoiceOver, donkere weergave, audiobeschrijvingen, verminderde beweging en grotere teksten. Vanaf iOS 26 zie je deze onderdelen nog voor het installeren van de app in de App Store.

Apple voert met de update drie grotere veranderingen door in de App Store. Ben je benieuwd hoe de nieuwe menubalk eruitziet? Of wil je de aangepaste leeftijdsclassificaties en labels voor toegankelijkheid raadplegen? In dat geval hoef je enkel iOS 26 te installeren op je iPhone. De App Store wordt automatisch bijgewerkt, zodra je de softwareversie installeert. Je vindt de update op je iPhone onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’.

Zie je de update niet en ben je benieuwd of jouw iPhone werkt met iOS 26? Lees hier welke iPhones ondersteuning hebben voor de update! Wil je geen enkele update missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: