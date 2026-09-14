5 functies van de iPhone 18 Pro (Max) die je hebt gemist – maar heel handig zijn

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zijn uit! Deze 5 functies van de iPhone 18 Pro (Max) heb je waarschijnlijk gemist.

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Functies van de iPhone 18 Pro (Max)

Apple heeft de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max gepresenteerd! De nieuwe iPhones zijn voorzien van een nieuwe processor en veel nieuwe functies. Bij de presentatie heeft Apple de belangrijkste verbeteringen uitgelicht, maar lang niet alle nieuwe features zijn aan bod gekomen. Deze vijf nieuwe functies van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max heb je waarschijnlijk gemist!

1. Verbeterd Dynamic Island

Eén van de opvallendste verbeteringen bij de iPhone 18 Pro (Max) is het Dynamic Island. De feature is ongeveer 35 procent smaller bij de nieuwe Pro-modellen, maar dat merk je niet aan de mogelijkheden van het Dynamic Island. Er kunnen bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max tot drie Live Activiteiten tegelijk in het Dynamic Island verschijnen. Bij eerdere iPhones zijn dat nog maximaal twee Live Activiteiten, waardoor het nieuwe Dynamic Island je dus meer informatie geeft.

2. Camera-app voor pro’s

Je krijgt bij de iPhone 18 Pro (Max) meer mogelijkheden in de Camera-app. Apple heeft daar nieuwe Pro-regelaars aan toegevoegd, waarmee je onder meer de sluitertijd, witbalans en het diafragma handmatig kunt instellen. Ook is er een histogram beschikbaar, zodat je tijdens het fotograferen beter kunt controleren of een foto goed belicht is. Voor dit soort instellingen had je eerder vaak een aparte camera-app nodig, maar op de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zitten ze standaard in de Camera-app.

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3. Snelladen is nu nog sneller

Snelladen werkt bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max nóg sneller. De nieuwe Pro-modellen kunnen met de juiste usb-c-lader in ongeveer 15 minuten tot 50 procent worden opgeladen. Je hebt daarvoor wel een geschikte oplader en kabel nodig, die het hogere laadvermogen ondersteunen. Een paar minuten aan de oplader levert daardoor al flink wat extra gebruiksduur op. Vooral wanneer je weinig tijd hebt om je iPhone op te laden, merk je direct het voordeel van de hogere laadsnelheid.

4. C2-modem

Eén van de minder zichtbare verbeteringen bij de iPhone 18 Pro (Max) is het nieuwe C2-modem. De chip regelt de mobiele verbinding en moet zorgen voor een betere kwaliteit en betrouwbaarheid van 5G. Apple gebruikt daarvoor AI en belooft bovendien hogere uploadsnelheden dan bij de vorige C1X-modem. Het C2-modem verbruikt daarbij 15 procent minder energie, waardoor mobiel internet minder zwaar op de batterij drukt. Vooral wanneer je veel onderweg bent en vaak 5G gebruikt, kan dat verschil merkbaar zijn.

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5. Oververhitting is geen probleem meer

De iPhone 18 Pro (Max) heeft een vernieuwde dampkamer, die warmte beter van de A20 Pro-chip moet afvoeren. Apple heeft het oppervlak van de vapor chamber flink vergroot ten opzichte van de vorige generatie. De koelkamer is volgens Apple ongeveer drie keer zo groot als bij de iPhone 17 Pro. Daardoor kan de iPhone zijn prestaties langer vasthouden bij zware taken, zoals gamen of videobewerking. Vooral tijdens langere sessies hoeft de iPhone 18 Pro hierdoor minder snel terug te schakelen om oververhitting te voorkomen.

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De iPhone 18 Pro heeft dus een grote update gekregen en draait op de A20 Pro-chip. Deze processor zorgt voor een langere accuduur en maakt de nieuwe iPhone veel sneller. Verder heeft Apple het ontwerp aangepast, want de iPhone 18 Pro is beschikbaar in vier nieuwe kleuren. Je kunt kiezen voor de kleuren bordeauxrood, gletsjer, zilver en zwart. De beginprijs van de iPhone 18 Pro is 1479 euro, maar bekijk hier waar je de nieuwe iPhone voor minder geld in huis haalt:

iPhone 18 Pro met abonnement

Ben je op zoek naar de beste iPhone van 2026? In dat geval is de iPhone 18 Pro Max de juiste keuze. De iPhone 18 Pro Max heeft veel dezelfde functies als de iPhone 18 Pro, maar beschikt over een groter 6,9-inch scherm en een langere accuduur. Door de A20 Pro-chip gaat de iPhone maar liefst 43 uur mee na één keer opladen. Het is daarmee de iPhone met de langste accuduur ooit. De startprijs van de iPhone 18 Pro Max is 1629 euro. Hier haal je de nieuwe iPhone voordeliger in huis met een abonnement:

iPhone 18 Pro Max met abonnement