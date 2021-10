macOS Monterey: dit zijn de 4 beste nieuwe functies

Eindelijk kun je ‘m downloaden: macOS Monterey. De grootste Mac-update van dit jaar voegt allerlei vernieuwingen toe, de een beter dan de andere. Dit zijn onze favoriete functies van macOS Monterey.

Dit zijn de belangrijkste macOS Monterey-functies

Het heeft even mogen duren, maar eindelijk is macOS Monterey te downloaden. Dé Mac-update van 2021 werd in juli aangekondigd, maar is sinds gisteravond (25 oktober) voor iedereen te downloaden.

Tenminste, mits je Mac in staat is om versie 12 van macOS te draaien (zie het stuk hieronder voor meer informatie). In dit stuk zetten we de grootste functies van macOS Monterey op een rij.

1. AirPlay op de Mac

Handig: AirPlay werkt nu ook op de Mac. Met deze functie kun je beelden en audio vanaf je iPhone naar je Mac(Book) streamen. Dit werkt op dezelfde manier als bij de Apple TV. Zo is het heel makkelijk om een foto of video even op het grotere scherm van je laptop of computer te bekijken.

Er is maar één voorwaarde om AirPlay op de Mac te gebruiken. Je moet er namelijk voor zorgen dat je iPhone en Mac(Book) met hetzelfde wifinetwerk verbonden zijn.

2. Batterij gaat langer mee

Ben je niet in de buurt van een stopcontact, maar is je MacBook-batterij bijna helemaal leeg? Dan kun je in macOS Monterey de energiebesparende modus aanzetten. Zoals de naam doet vermoeden zorgt deze ervoor dat je net iets langer met je overgebleven accupercentjes doet.

Sommige apps worden gepauzeerd en het scherm is minder fel. Ook eventuele achtergrondprocessen worden tijdelijk stilgelegd. Pas wanneer je de laptop op het lichtnet aansluit wordt alles weer hervat.

3. Live Text

Wat ons betreft is Live Text een van de handigste functies in iOS 15, de iPhone-software-update van 2021. Gelukkig werkt het dankzij macOS Monterey ook op de Mac.

Met Live Text kun je tekst in een foto herkennen en kopiëren, bijvoorbeeld naar een document. Ook kun je Siri naar aanvullende informatie laten zoeken, of bijvoorbeeld direct een adres in Apple Kaarten traceren.

4. Spatial Audio op de Mac

Ook tof: je kunt nu op de Mac van surround sound genieten. Apple heeft namelijk Spatial Audio aan macOS Monterey toegevoegd. Deze functie kennen we van de AirPods Pro en AirPods Max, Apples prijzige oordopjes en headset.

Kort gezegd zorgt Spatial Audio ervoor dat het geluid van alle kanten lijkt te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met de positie van je hoofd. Wordt er in een film bijvoorbeeld links in beeld een kogel afgevuurd, dan hoor je deze langs je linkeroor zoeven.

Op deze macOS Monterey functies moeten we nog even wachten

macOS Monterey voegt dus meerdere functies toe, maar de sterren van de show zijn fashionably late. De twee grootste toevoegingen, SharePlay en Universal Control, laten namelijk op zich wachten.

Met SharePlay kun je samen met vrienden naar dezelfde film, serie of muziek luisteren. Je deelt simpelweg jouw scherm, waarna iedereen (gesynchroniseerd) van hetzelfde kan genieten. Met iOS 15.1 (en iPadOS 15.1) bracht Apple SharePlay al naar de iPhone.

Universal Control is vooral handig wanneer je ook een iPad hebt. Deze nieuwe functie koppelt je iPad namelijk aan je Mac. Vervolgens kun je bijvoorbeeld bestanden van het ene naar het andere apparaat verslepen. Het is onduidelijk wanneer Apple SharePlay en Universal Control aan macOS Monterey gaat toevoegen.

Meer over macOS 12

Naast deze grote veranderingen voegt macOS Monterey tal van kleine, maar daardoor niet minder nuttige functies toe.

Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe uiterlijk van de zoekfunctie. Het voorheen ouderwetse menu lijkt nu meer op de Spotlight-functie. Je gebruikt de zoekfunctie door CMD + Shift + G in te drukken. Meer van dit soort handige tips en trucks check je in ons overzicht van kleine macOS Monterey-functies.