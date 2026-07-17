Dit is wanneer de nieuwe standaard iPad verschijnt (en dit gaat er veranderen)

De nieuwe gewone iPad komt eraan, maar je moet nog even geduld hebben. Apple brengt de tablet waarschijnlijk later uit dan gedacht.

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Dit is wanneer de nieuwe iPad verschijnt (en dit gaat er veranderen)

Wie hoopte dat Apple dit jaar nog met een nieuwe gewone iPad zou komen, moet iets langer wachten. Volgens nieuwe geruchten verschijnt de iPad 12 waarschijnlijk pas in het eerste kwartaal van 2027. Dat zal dan ergens tussen januari en maart zijn. Een exacte datum is er nog niet.

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Eerder leek het erop dat de tablet nog in 2026 zou uitkomen. Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman zei in maart dat de nieuwe instap-iPad nog voor het einde van het jaar zou verschijnen. Dat plan lijkt nu te zijn veranderd en de release is doorgeschoven naar begin 2027.

Geen spannend nieuw uiterlijk

Verwacht geen iPad die er totaal anders uit komt te zien. Apple is vooral van plan om de binnenkant te verbeteren. De nieuwe iPad krijgt waarschijnlijk een snellere chip. Maar welke chip het precies gaat worden, zijn de geruchten het nog niet over eens. De ene bron noemt de A18-chip, terwijl een anderen aan de nieuwere A19-chip denken.

Welke chip Apple ook kiest, de tablet wordt geschikt voor Apple Intelligence. Dat zijn de slimme AI-functies van Apple. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij schrijven, het samenvatten van tekst en andere handige slimme trucjes.

Daarvoor is minimaal 8GB werkgeheugen nodig. De huidige reguliere iPad heeft 6GB werkgeheugen. Dus daar verwachten we ook een upgrade bij de volgende iPad.

Ook bij het scherm hoef je geen grote wijzigingen te verwachten. De gewone iPad houdt waarschijnlijk een lcd-scherm. De volgende nieuwe iPad mini zou juist wel een mooier oled-scherm krijgen.

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Begin 2027 wordt druk met nieuwe iPads

Apple zou begin 2027 niet alleen de gewone iPad vernieuwen. Ook nieuwe iPad Air- en iPad Pro-modellen staan volgens de geruchten op de planning. Voor de iPad mini wordt al eerder een update verwacht, mogelijk rond oktober 2026.

Wil je nu een reguliere iPad kopen? Dan is het beter om even te wachten. De nieuwe versie krijgt ondersteuning voor Apple Intelligence. En laat dat nou net de functies zijn waar Apple zich vooral op aan het richten is. Wil je toch binnenkort een iPad kopen? Dan is de iPad mini 2024 een goede keuze. Die is er al voor € 629,-.

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