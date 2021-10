iOS 15.1 en iPadOS 15.1 met nieuwe functies zijn nu te downloaden

Apple heeft zonet iOS 15.1 uitgebracht. De nieuwe software is beschikbaar voor alle recente iPhones. Ook is er een nieuwe versie van iPadOS beschikbaar. iOS 15.1 en iPadOS 15.1 downloaden doe je zo.

iOS 15.1 en iPadOS 15.1 downloaden

Naast macOS Monterey heeft Apple vanavond ook iOS 15.1 uitgebracht. Had je iOS 15 nog niet gelanceerd omdat je bang was voor bugs? Dan is iOS 15.1 (en iPadOS 15.1) een heel mooi moment om te updaten. Naast een paar kleinere, uitgestelde functies, bevat deze update namelijk een hoop bugfixes en verbeteringen voor de stabiliteit. Snel updaten maar, en dat werkt zo!

Zorg dat je iPhone- of iPad-accu voor minstens 50 procent vol zit, of hang ‘m aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en doorloop de aanwijzingen op het scherm.

Vervolgens haalt je iPhone of iPad de nieuwe software binnen. Zie je de update nog niet verschijnen, of gaat het downloaden heel traag? Dat kan. Net nadat Apple nieuwe softwareversies naar buiten brengt, proberen heel veel mensen de updates te downloaden. Hierdoor ontstaat een soort digitale wachtrij.

Wat zijn de vernieuwingen?

De opmerkelijkste nieuwe functie van iOS 15.1 is SharePlay. Deze had al in de eerste versie van iOS 15 moeten zitten, maar door problemen tijdens de bèta-fase werd SharePlay uitgesteld.

De functie is bedoeld om gezamenlijk verschillende soorten media te consumeren, hoewel je niet bij elkaar in de buurt zit. SharePlay zit ingebakken in FaceTime. Start je een FaceTime-gesprek en luister je vervolgens naar een nummer in Apple Music, dan krijg je de optie om de muziek te SharePlay’en.

De iPhone 13 Pro (Max) krijgt met iOS 15.1 daarnaast enkele vernieuwingen voor de camera. Zo kun je de automatische macro-modus uitzetten en heb je de optie om ProRes-video’s op te nemen. Dit nieuwe videoformaat schittert met minder compressie, waardoor je na afloop uitgebreidere bewerkingsmogelijkheden hebt.

