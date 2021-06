De Mac krijgt dit najaar weer een fijne opknapbeurt met macOS Monterey. Wij zijn in de software gedoken en vonden acht kleinre verbeteringen waar we nu al naar uitkijken.

macOS Monterey kleine functies

Grote veranderingen voor FaceTime, Safari die in een volledig nieuw jasje gestoken wordt: ook dit jaar krijgt de Mac weer een flinke opknapbeurt met macOS Monterey. Door al die grotere aanpassingen, vallen de kleine verbeteringen die Apple doorvoert wat minder op. Hoog tijd dus om deze ook in het zonnetje te zetten met dit overzicht.

1. Geanimeerde animoji op je startscherm

Een leuke kleine verbetering zie je direct als je macOS Monterey voor het eerst opstart. In plaats van een statisch plaatje kun je nu ook een geanimeerde Animoji van jezelf uitkiezen. Deze beweegt net zoals je op een iPhone ziet en zorgt ervoor dat het inlogscherm wat minder statisch oogt. Een pure uiterlijke verandering met weinig functionaliteit, maar daardoor niet minder leuk.

2. Verander je muis van kleur

Een andere uiterlijke verandering vinden we terug bij de muisinstellingen. Vanaf Monterey is het mogelijk om de kleur van de muisaanwijzer te veranderen. Deze optie zit verstopt in de Toegankelijkheidsinstellingen, en dat is met een goede reden. Voor mensen met een visuele beperking kan het bijvoorbeeld handiger zijn om de lijn die rondom de cursor zit een ander kleurtje te geven, zodat deze beter opvalt. Je hebt hierbij twee opties: de kleur van de cursor zelf en de kleur van de lijn eromheen.

3. Sneller zoeken naar folders

Snel een specifieke map (of folder) vinden doe je al jaren op je Mac met de toetsencombinatie CMD + Shift + G als je een Findervenster in beeld hebt staan. Vanaf dit najaar heeft deze zoekfunctie een nieuw uiterlijk gekregen. In plaats van een ouderwets menu is het design aangepast om meer op de Spotlight-zoekfunctie te lijken. Daardoor verschijnen de zoekresultaten direct in beeld en kun je naar iedere map zoeken die je ooit op je Mac aangemaakt hebt.

Go To Folder – ⌘⇧G in Finder got its first update in ~15 years with Monterey. Spotlight-style UI, and you can search for any folder pic.twitter.com/jfGe1Z1RAw — Morten Just (@mortenjust) June 8, 2021

4. Meer inzicht in kopieersnelheid

Wachten tot bestanden gekopieerd zijn staat niet hoog op ons lijstje met favoriete bezigheden. Gelukkig maar dat Monterey in ieder geval zijn best doet om het er wat leuker uit te laten zien. Zodra je een bestand kopieert en plakt komt er een nieuw venster in beeld. Deze laat met een cirkeldiagram zien hoe ver je bent en geeft je meer inzicht in hetgeen er nog gekopieerd moet worden. Ook handig: voortaan heb je de optie om het kopiëren tijdelijk te pauzeren en later weer op te hervatten.

5. AirPlay naar de Mac

Als je bijvoorbeeld een iMac 2021 hebt gekocht, kun je daar beter films en muziek op afspelen dan op een iPhone of iPad. Heel fijn dus dat Apple de optie toevoegt om vanaf je iOS- of iPadOS-apparaat media via AirPlay naar een Mac te sturen. Daarmee verander je een iMac in een draadloze speaker of tv waarop je films en series kijkt. Zoals je in onze iMac 2021 review kon lezen zijn we erg te spreken over de geluidskwaliteit van deze nieuwe desktop, dus deze functie komt precies op tijd.

6. Energiebesparing voor MacBooks

Niet in de buurt van een stopcontact maar wel een kritiek accupercentage? Op je iPhone kun je er op dat moment voor kiezen om de Energiebesparing-modus aan te zetten. Hoewel deze optie op de iPad nog steeds ontbreekt, krijgt de Mac de functie vanaf Monterey wel. Zodra je deze modus aanzet zal je Mac zelfstandig processen pauzeren die veel energie kosten en je zo lang mogelijk laten doen met de overgebleven procenten van je batterij. Dat maakt het meteen een van de kleine functies waar we waarschijnlijk het meest aan gaan hebben.

7. Spatial Audio voor AirPods

Heb je een Mac met de M1-chip van Apple (en dus zonder processor van Intel), dan komt ondersteuning voor Spatial Audio dit najaar naar je Mac. Door gebruik te maken van AirPods kan je Mac dan surround sound simuleren door rekening te houden met de bewegingen die je hoofd maakt. Een uitkomst voor het kijken van video’s, series of films met een koptelefoon. Op de iPhone hebben we immers al gezien hoe goed deze functie werkt.

Meer over macOS Monterey

macOS Monterey is de grote Mac-update van 2021. De update werd onthuld tijdens WWDC 2021 en is nu al te testen voor ontwikkelaars. In het najaar komt de update voor alle ondersteunende Macs uit, maar voor die tijd is er ook nog een periode waarin je de update kunt testen dankzij een publieke bèta.